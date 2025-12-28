English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  খবর
  দুনিয়া
  • Deadly Earthquake: বছরশেষের লগ্নে ভয়ংকর আঘাত হানল ৭.০ মাত্রার দুর্দান্ত শক্তিশালী এক ভূমিকম্প! নিউ ইয়ারস ইভে তছনছ হল...

Deadly Earthquake: বছরশেষের লগ্নে ভয়ংকর আঘাত হানল ৭.০ মাত্রার দুর্দান্ত শক্তিশালী এক ভূমিকম্প! নিউ ইয়ার'স ইভে তছনছ হল...

Deadly Earthquake in Taiwan: ক'দিন আগে গুজরাত, আর শনিবার তাইওয়ান। সমুদ্রের ৭৩ কিমি গভীরে অনুভূত হল ৭ মাত্রার তীব্র কম্পন। কতটা ক্ষয়ক্ষতি ঘটলল এই ভূমিকম্পে? সুনামির আশঙ্কা কতটা?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 28, 2025, 01:57 PM IST
Deadly Earthquake: বছরশেষের লগ্নে ভয়ংকর আঘাত হানল ৭.০ মাত্রার দুর্দান্ত শক্তিশালী এক ভূমিকম্প! নিউ ইয়ার'স ইভে তছনছ হল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছরটা শেষ হল কি তীব্র ভূকম্প দিয়েই? যদিও এখনও বছরের কয়েকদিন বাকি আছে। ৭ মাত্রার তীব্র কম্পনে (7.0 magnitude earthquake) দুলে উঠল তাইওয়ান (Taiwan)। শনিবার তাইওয়ানের উত্তরপূর্ব উপকূল-শহর ইলান (Taiwan’s northeastern coastal city of Yilan) থেকে ৩২ কিমি দূরে এই ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়।

ইনটেনসিটি-৪

সমুদ্রের ৭৩ কিমি গভীরে এই ভূমিকম্পটি হয়। গোটা তাইওয়ানেই এই কম্পন অনুভূত হয়। দুলে ওঠে রাজধানী তাইপেই। সমস্ত ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে। ইনটেনসিটি-৪ ক্যাটোগরির ভূকম্প এটি। প্রসঙ্গত, দুটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছে অবস্থিত হওয়ায় তাইওয়ান ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।

সমুদ্রগভীরে

তাইওয়ানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলের কাছে ৭.০ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর ইলান শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল। তবে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তাইওয়ানের আবহাওয়া দফতর জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি যেহেতু ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭৩ কিলোমিটার গভীরে তাই এর কম্পন বিস্তীর্ণ এলাকায়  ছড়িয়ে পড়ে, অনুভূত হয় দেশ জুড়ে। মানুষ আতঙ্কে বাড়িগুলির বাইরে বেরিয়ে আসে।

ক্ষয়ক্ষতি

তাইপেই সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পরপরই জরুরি পরিদর্শন করা হয় প্রশাসনের তরফে। তাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির ছবি পাওয়া যায়নি। তবে কিছু এলাকায় গ্যাস ও জলের লাইনে লিকেজ ধরা পড়েছে। কয়েকটি বাড়িতে ক্ষতির খবর মিলেছে। ইলান অঞ্চলের তিন হাজারের বেশি বাড়িতে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের কাজ শুরু হয়।

প্রশাসন

জানা গিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫.৫ থেকে ৬.০ মাত্রার আফটারশক অনুভূত হতে পারে। তবে, ভূমিকম্পটি গভীরে এবং সমুদ্রে হওয়ায় বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা আপাতত কম বলেই মনে করা হচ্ছে। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে এক বার্তায় বলেছেন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। তিনি জনগণকেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গ গুজরাত

প্রসঙ্গত, কদিন আগে গুজরাতের কচ্ছে অনুভূত হল ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে ছড়িয়েছিল আতঙ্ক। ২০০১ সালের ভয়ংকর মারণ ভূমিকম্পের দুঃসহ স্মৃতি এবং তার ঘা এখনও দগদগে সেখানে। গুজরাতের কচ্ছে এই ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল মাটির ১০ কিমি গভীরে। কচ্ছ ভূমিকম্পের দিক থেকে এমনিতেই 'এক্সট্রিমলি হাই রিস্ক সিসমিক জোনে' পড়ে। ওই অঞ্চলে অতীতে বারবার মডারেট ইনটেনসিটি কোয়েক রেকর্ড হয়েছে।

