Tarique Rahman Bangaldesh PM: ৩০ বছরে প্রথম পুরুষ প্রধানমন্ত্রী! তারেকের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাচ্ছেন কে কে? 'ব্যতিক্রমী' শপথ বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের...

Tarique Rahman Bangaldesh PM: ৩০ বছরে প্রথম পুরুষ প্রধানমন্ত্রী! তারেকের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাচ্ছেন কে কে? 'ব্যতিক্রমী' শপথ বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের...
Bangaldesh Prime Minister Tarique Rahman 25 BNP Ministers Cabinet: দেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রম এবং ‘প্রতীকী’ ঘটনা তারেক রহমানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। তারেক রহমান তাঁর মন্ত্রিসভার ২৫ জন বিএনপি সংসদ সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। তারেক রহমান নিজেই মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেছে নিয়েছেন।
মৌমিতা চক্রবর্তী: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী সদস্যরা শপথ নিলেন আজ মঙ্গলবার সকালে। বিকেলে মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। এর মধ্য দিয়ে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী একটি নির্বাচিত সরকার গঠন এবং এর যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রিত্বে এই যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। ৩০ বছরে বাংলাদেশের প্রথম পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন খালেদা জিয়া পুত্র তারেক রহমান!
ঐতিহ্যগতভাবে নতুন মন্ত্রিসভার শপথের আনুষ্ঠানিকতা এতদিন সম্পন্ন হত বঙ্গভবনের দরবার হলে। এবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় খোলা আকাশে শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যা দেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রম এবং ‘প্রতীকী’ ঘটনা। মঙ্গলের সকালে জয়ী সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। সাধারণত জাতীয় সংসদের স্পিকার এই দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংবিধান অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রায় ১,২০০ জন দেশি ও বিদেশি অতিথি অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। যার মধ্যে ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রয়েছেন। ভারত থেকে উপস্থিত থাকবেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।
সবার দৃষ্টি মন্ত্রিসভায়
১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে এককভাবে ২০৯টিতে জয়ী হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এখন আলোচনার কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রিসভায় কারা থাকছেন। সূত্রের খবর, বিএনপির প্রধান তারেক রহমান নিজেই মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেছে নিয়েছেন। মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁকে দলের স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্য সহায়তা করছেন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ডেইলি স্টার সূত্রে খবর, তারেক রহমান তাঁর মন্ত্রিসভার ২৫ জন বিএনপি সংসদ সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন, ডাঃ খলিলুর রহমান (টেকনোক্র্যাট), আবদুল আউয়াল মিন্টু, মিজানুর রহমান মিন্টু, কাজী জাফর হোসেন, কাফিজুর রহমান, মো. নিতাই রায় চৌধুরী, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, আরিফুল হক চৌধুরী, জহির উদ্দিন স্বপন, মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ (টেকনোক্র্যাট), আফরোজা খানম রিতা, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, আসাদুল হাবিব দুলু, মোঃ আসাদুজ্জামান, জাকারিয়া হোসেন, মিলন দেউলিয়া, মোঃ তাহের হোসেন, মো. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ফকির মাহবুব আনাম, শেখ রবিউল আলম।
ফিরছে ১৯৭৯, ১৯৯১-এর স্মৃতি...
২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন, তখন অনেকের স্মৃতিতে ফিরে আসছে ১৯৭৯ ও ১৯৯১ সাল। ৪৬ বছর আগে ১৯৭৯ সালের ১৬ এপ্রিল তাঁর বাবা জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। একদলীয় শাসনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে বহুদলীয় রাজনৈতিক ধারায় প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ৪২ জন। আর ৩৪ বছর আগে ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ তাঁর মা খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন। তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তথা বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁকে শপথ পড়ান। সেই মন্ত্রিসভা ছিল ৩১ সদস্যের। খালেদা জিয়া সর্বশেষ ২০০১ সালে যখন তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। তখন তাঁর মন্ত্রিসভায় সদস্য ছিলেন ৬০ জন।
তারেকের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ?
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জঙ্গিবাদ নির্মূল করা, সুস্থিরতা ফিরিয়ে আনা, জামাতকে নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থনীতিকে সঠিক করা, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করা, আওয়ামী লীগ নিয়ে অবস্থান নির্ণয় করা, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা, বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের সুনাম প্রতিষ্ঠা করা।
