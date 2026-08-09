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হাসিনা আর আমাকে এক পাল্লায় তুলবেন না, উনি চাননি আমি দেশে ফিরি; বিস্ফোরক তসলিমা

Taslima Nasrin: 'অনেকে শেখ হাসিনা আর আমাকে এক পাল্লায় তুলছেন।  তাঁদের যুক্তি—আমরা দুজনই নাকি মুসলমান এবং দুজনই রাজনৈতিক শরণার্থী। দাবি দুটোই ভুল'। 

Published: Aug 09, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:25 PM IST
হাসিনা আর আমাকে এক পাল্লায় তুলবেন না, উনি চাননি আমি দেশে ফিরি; বিস্ফোরক তসলিমা
Image Credit: বিস্ফোরক তসলিমা নাসরিন

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