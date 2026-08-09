/হাসিনা আর আমাকে এক পাল্লায় তুলবেন না, উনি চাননি আমি দেশে ফিরি; বিস্ফোরক তসলিমা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'অনেকে শেখ হাসিনা আর আমাকে এক পাল্লায় তুলছেন'। ফেসবুকে পোস্টে এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন তসলিমা নাসরিন। তাঁর লিখেছেন, 'তাঁদের যুক্তি—আমরা দুজনই নাকি মুসলমান এবং দুজনই রাজনৈতিক শরণার্থী। দাবি দুটোই ভুল। শেখ হাসিনা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মুসলমান; আমি নাস্তিক—হার্ডকোর নাস্তিক। শুধু ধর্ম পালন করি না তা নয়—ঈশ্বর, ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় বিধানে আমার কোনও বিশ্বাস নেই'।
তসলিমার সাফ কথা, 'শেখ হাসিনা রাজনৈতিক কারণে দেশ ছেড়ে ভারতে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী নই। ভারত সরকার আমার থাকা-খাওয়া বা জীবনযাপনের ব্যয় বহন করে না। আমার যাবতীয় খরচ আমি নিজেই বহন করি; সরকার শুধু অনুগ্রহ করে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। আমি সুইডেনের নাগরিক; সেই পরিচয়েই ভারতে বসবাস করি। কোনও বিদেশি শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা গবেষকের কাজ ও অবদান বিবেচনা করে ভারত সরকার তাঁকে বৈধভাবে ভারতে বসবাসের অনুমতি দিতে পারে। সেটি রাজনৈতিক আশ্রয় নয়'।
তসলিমার আরও বক্তব্য, 'তিনি ক্ষমতাশালী, আমি ক্ষমতাহীন। তাঁর নির্বাসন দুই বছরের, আমার নির্বাসন বত্রিশ বছরের। তাঁর দেশে ফেরার রাজনৈতিক সম্ভাবনা আছে। অথচ বাংলাদেশের কোনও সরকারই আমার বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবায়ন করেনি, আমার বিদেশি পাসপোর্টেও ভিসা দেয়নি। অর্থাৎ আমার ফেরার দরজাটি বহুকাল ধরেই বন্ধ। শেখ হাসিনার সরকারও এর ব্যতিক্রম ছিল না; সেই দরজা বন্ধ রাখার দায় তাঁর সরকারেরও আছে'।
বাংলাদেশের লেখিকার দাবি, 'আমি যেন নিজের দেশে ফিরতে পারি এবং সেখানে নিরাপদে বাস করতে পারি—শেখ হাসিনা কোনওদিনই তা চাননি। আমি কিন্তু চাই, শেখ হাসিনা নিজের দেশে ফিরে যান, নিরাপদে বাস করুন এবং রাজনীতি করুন। তাঁর দল আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিও আমি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছি'।
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