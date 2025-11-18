Taslima Nasreen on Sheikh Hasina Verdict: হাসিনার ফাঁসির সাজায় বিস্ফোরক তসলিমা! ইউনূসকে 'ক্রিমিনাল' দেগে আগুনে পোস্ট বিদ্রোহী লেখিকার...

Taslima Nasreen on Sheikh Hasina Verdict: হাসিনার ফাঁসির সাজায় বিস্ফোরক তসলিমা! ইউনূসকে 'ক্রিমিনাল' দেগে আগুনে পোস্ট বিদ্রোহী লেখিকার...
Taslima Nasreen questions Why is Sheikh Hasina, not Muhammad Yunus: “কেউ নাশকতামূলক কাজ করলেল ও বর্তমান সরকার তাদের গুলি করার নির্দেশ দিলে, সরকার নিজেকে অপরাধী বলে না! তাহলে গত জুলাইয়ে নাশকতা ছড়ানোর দায়ে তাদের গুলি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য হাসিনাকে কেন অপরাধী বলা হচ্ছে?”
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিচারের নামে প্রহসন বাংলাদেশে কবে বন্ধ হবে?' হাসিনার ফাঁসির সাজায় প্রশ্ন তুললেন 'বিস্ফোরক' তসলিমা (Taslima Nasreen on Sheikh Hasina Verdict)! পালটা মুহম্মদ ইউনূসকে 'ক্রিমিনাল' দেগে তোপ দাগলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেন শেখ হাসিনা-ই শুধু অপরাধী? কেন মুহম্মদ ইউনুস নন? প্রশ্ন তুললেন বিদ্রোহী লেখিকা তসলিমা নাসরিন (Why is Sheikh Hasina, not Muhammad Yunus, branded as criminal)।
নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের (Sheikh Hasina Verdict) সমালোচনা করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন। গত বছর ছাত্র আন্দোলনে হাসিনার সরকার পতনের পর প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনুস ও তাঁর সহযোগীরা কেন একইভাবে বিচারাধীন হবেন না? প্রশ্ন তুলেছেন লেখিকা। নির্বাসিত লেখিকা আইসিটির রায়কে কঠোরভাবে আক্রমণ করে জানতে চেয়েছেন, কেন শেখ হাসিনাকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে? কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনুস (Muhammad Yunus) এবং তাঁর “জিহাদি বাহিনী”-কে নয়?
প্রসঙ্গত, গণহত্যার দায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সোমবার ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (Bangladesh International Crimes Tribunal)। আর সেখানেই ইউনুস সরকারের দিকে ইঙ্গিত করে তসলিমা নাসরিনের প্রশ্ন, বর্তমানে যাঁরা আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে, তাঁদের কেন বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে না? এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে তসলিমা নাসরিন এই বিচার প্রক্রিয়ার কড়া সমালোচনা করে লেখেন,“যে কাজের জন্য ইউনুস ও তাঁর জিহাদি বাহিনী হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে- যখন ইউনুস ও সেই একই জিহাদি বাহিনী একই কাজ করে, তখন তারা সেটিকে ন্যায় বলে ঘোষণা করে!”
৬৩ বছর বয়সী লেখিকা প্রশ্ন তুলেছেন,“কেউ নাশকতামূলক (Sabotage) কাজ করলে এবং বর্তমান সরকার তাদের গুলি করার নির্দেশ দিলে, সরকার নিজেকে অপরাধী বলে না! তাহলে গত জুলাইয়ে যারা নাশকতা ছড়াল, নাশকতা ছড়ানোর দায়ে তাদের গুলি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য হাসিনাকে কেন অপরাধী বলা হচ্ছে?” তাঁর সোজা-সাপ্টা প্রশ্ন, "বাংলাদেশে এই ন্যায়বিচারের নামে প্রহসন (Farce in name of justice) কবে শেষ হবে?"
প্রসঙ্গত, শুধু হাসিনাকে দেওয়া ফাঁসির সাজার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা-ই নয়, সাম্প্রতিককালে তসলিমা নাসরিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউনুস সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন। অভিযোগ করছেন, হাসিনার সরকারের পতনের পর “মানবতাবিরোধী অপরাধ” করেছে ও করে চলেছে ইউনূস সরকার। এমনকি ২০০৬ সালে মুহম্মদ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার (Nobel Peace Prize) পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মুহম্মদ ইউনূসের নোবেল শান্তি পুরস্কার বাতিলের পাশাপাশি, তাঁকে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়ারও দাবি তুলেছেন লেখিকা।
ল্লেখ্য, মাইক্রোক্রেডিট ও মাইক্রোফিন্যান্সের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ইউনুসকে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আইসিটির রায়কে গতকাল স্বাগত জানিয়েছেন ইউনূস। বদলের বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইউনূসের দাবি, 'ক্ষমতা যাই হোক, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।' ওদিকে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় হাসিনা বলেছেন, 'এই রায় পক্ষপাতদুষ্ট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং গণতান্ত্রিক বৈধতাহীন এক সাজানো আদালতের সিদ্ধান্ত।'
