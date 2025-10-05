English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Taslima Nasrin: 'সিঁদুর দেখেই উধাও ভালোবাসা, হিন্দু জেনেই গালি চঞ্চল-যশকে!' বাংলাদেশের মুসলিমদের তীব্র আক্রমণ তসলিমার...

Taslima Nasrin: "এই হলো বাংলাদেশের একটা বড় সংখ্যক মুসলমানের চরিত্র। এই চরিত্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে কী করে গড়া যাবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ! কারও কোনও আইডিয়া থাকলে জানান।"

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 5, 2025, 05:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলাদেশে হিন্দুদের নিপীড়ন, অসম্মান, লাঞ্ছনা!গর্জে উঠলেন তসলিমা নাসারিন। একহাত নিলেন বাংলাদেশের সংখ্যাগুরুদের একাংশকে। প্রশ্ন তুললেন, এহেন অবস্থায় কী করে 'অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ' বাংলাদেশ গড়া সম্ভব? প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের শিল্পী অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ও যশ রোহান হিন্দু জানার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। এই ধর্ম বিদ্বেষকেই একহাত নিয়েছেন লেখিকা।

ফেসবুকে তসলিমা নাসারিন লিখেছেন, "চঞ্চল চৌধুরীকে তারা ভালবেসেছিল। কারণ চঞ্চলের অভিনয় তাদের ভাল লেগেছিল। চঞ্চলের গানও ভাল লেগেছিল তাদের। তারপর যখন ফেসবুকে চঞ্চলের ছবি দেখলো তাঁর মায়ের সঙ্গে, যে মায়ের সিঁথিতে ছিল সিঁদুর, তখনই চঞ্চলের প্রতি যত ভালবাসা ছিল উইথড্র করে নিল। তারা বিশ্বাসই করতে পারলো না চঞ্চল হিন্দু। তারা তুই-তোকারি করতে লাগলো চঞ্চলকে, গালি দিতে লাগলো, ঘৃণা ছুঁড়তে লাগলো। এরপর যশ রোহান যখন ছবি পোস্ট করলো দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে, কপালে তিলক বা সিঁদুর। তারা অবাক। তারা তো যশকে ভালবাসতো। যশের অভিনয় ভাল লাগতো তাদের! এখন কী হবে? কী করে এখন ভালবাসবে যশকে, যশ তো হিন্দু! যশের জন্য যত ভালবাসা ছিল, মুহুর্তে  উইথড্র করে নিল। তারা বিশ্বাসই করতে পারলো না যশ হিন্দু। তারা তুই-তোকারি করতে লাগলো যশকে, গালি দিতে লাগলো, ঘৃণা ছুঁড়তে লাগলো। এই হলো বাংলাদেশের একটা বড় সংখ্যক মুসলমানের চরিত্র। এই চরিত্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে কী করে গড়া যাবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ! কারও কোনও আইডিয়া থাকলে জানান।"

প্রসঙ্গত, ইউনূসের বাংলাদেশে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙা, কালীমন্দির ভাঙার মতো ঘটনা ঘটেছে। এবারের দুর্গাপুজো নিয়ে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছিল ইউনূস প্রশাসন। এমনকি দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় আধাসেনা ও কম্যান্ডোদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছবি সামনে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সামনে এসেছে দশমীর দিন মন্দিরের সামনে আঁটসাঁট নিরাপত্তা ব্যবস্থার ছবি। এই ছবি যে খোলা, মুক্ত হাওয়ার পরিপন্থী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ছবিগুলো, ঘটনাগুলোই বুঝিয়ে দেয় যে বাংলাদেশে এখন সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থাটা ঠিক কী... আর সেখানেই প্রশ্ন তুলেছেন তসলিমা নাসারিন। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Taslima NasrinMuslimsBangladeshChanchal ChowdhuryYash RohanHindu
