Zee News Bengali
  • Taslima Nasrin on Bangladesh: আর একটা আফগানিস্তান হবে বাংলাদেশ? নির্বাচন-আবহে কেন তালিবানি অন্ধকারের কথা তসলিমার মুখে?

Taslima Nasrin on Bangladesh: 'আর একটা আফগানিস্তান হবে বাংলাদেশ'? নির্বাচন-আবহে কেন তালিবানি অন্ধকারের কথা তসলিমার মুখে?

Taslima Nasrin on Bangladesh Election 2026: বাংলাদেশে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হলেও পর্দার আড়ালে বিপজ্জনক খেলা চলছে, কট্টরপন্থী দলগুলি যদি জয়ী হয়, তবে দেশ এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করবে! বললেন লেখক কবি তসলিমা নাসরিন। তিনি মন্তব্য করলেন জামাত, শেখ হাসিনা নিয়েও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 13, 2026, 03:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে ২০২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের (Bangladesh Election 2026) ফলাফল এবং পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasrin)। শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina) সরকারের পতনের পর অনুষ্ঠিত এই প্রথম নির্বাচনে কট্টরপন্থী শক্তিগুলির উত্থান নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস (Muhammad Yunus), বিএনপি (Bangladesh Nationalist Party) নিয়ে মতামত দিয়েছেন তিনি।

আরও পড়ুন: Bangladesh Election 2026 Result: অশান্ত বাংলাদেশ অতীত! ঐতিহাসিক জয়ের পরে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কি তারেক রহমানই?

উদ্বিগ্ন তসলিমা

গণতন্ত্র বনাম কট্টরপন্থা

তসলিমা নাসরিন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, নির্বাচনে যদি জামাত ইসলামীর মতো দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তবে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সংকটে পড়বে। তাঁর মতে, জামাত ক্ষমতায় আসা মানে দেশে কট্টরপন্থার আধিপত্য।

বিএনপি-র ভূমিকা 

তসলিমা উল্লেখ করেন যে, অনেকে মনে করছেন বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বিএনপি যদি তাদের পুরনো ভুলগুলি সংশোধন করে এবং সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারে, তবেই তারা জনগণের আস্থা ধরে রাখতে পারবে।

জামাত নিয়ে

লেখিকা সরাসরি অভিযোগ করেছেন, জামাত ইসলামী অর্থের বিনিময়ে ভোট কিনছে। তাঁর মতে, জামাতের ভেতরে অনেক উগ্রপন্থী সদস্য রয়েছে, যা দেশের স্থিতিশীলতার পরিপন্থী।

সন্দিহান নাসরিন

শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে এই নির্বাচনকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হিসেবে দেখছেন। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হবে কি না, তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান।

আরও পড়ুন: Gaighata Market Fire: ভয়াবহ আগুন! পুড়ে ছাই ৪০-৪২টি বাইক, আগুনের ফুলকিতে...

বাংলাদেশ আফগানিস্তান?

তসলিমা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এই বলে যে, বারবার আর নতুন করে কি জন্ম হবে বাংলাদেশের? নতুন নামটা আর হড় কথা নয়। বাংলাদেশ যাতে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়, সেটাই বড় কথা। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশ না আর একটা আফগানিস্তান হয়ে যায়! মৌলবাদী শক্তি মানেই তো বারতবিরোধী আর পাকপ্রেমী!

বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে প্রথম নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এক বিশাল জয়ের পথে রয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ২৯৯টি আসনের মধ্যে বিএনপি এককভাবে ১৮১টি আসন নিশ্চিত করেছে। তারেক রহমান পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী? বিএনপি আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় এলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানই বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি নিজে ঢাকা-১৭ এবং বগুড়া-৬ আসন থেকে জয়লাভ করেছেন।

