Donald Trump on H-1B Visa: ট্রাম্পের রাগ আরও টগবগে! H1B ভিসায় ১ কোটি টাকা নিয়েও খুশি নন, আরও ভয়ানক কড়াকড়ির পথে...

H-1B visa: ট্রাম্প সরকার এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে চায়। তারা বেশি ফি, কড়া নিয়ম এবং নতুনভাবে কে ভিসা পাবে তা নির্ধারণ করতে চায়। এর ফলে ভারতীয় ছাত্র ও চাকরিপ্রার্থীরা সমস্যায় পড়তে পারে। নতুন নিয়ম ২০২৫ সালের শেষে আসতে পারে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 10, 2025, 05:06 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাম্পের ভিসা বোমায় ঘুম উড়ে যায় একাধিক প্রবাসীর। এক ধাক্কায় কোম্পানিগুলিকে H-1B কর্মী স্পন্সর করার জন্য ১ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০ লাখ টাকা) দিতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। তবে সেই ঘোষণাতেও মন ভরেনি ট্রাম্পের। ট্রাম্প সরকার চায় H-1B ভিসা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে। তারা শুধু বেশি ফি (১ লাখ ডলার) নেওয়াই না, আরও কিছু কড়া নিয়ম চালু করতে চাইছে। এই নিয়মগুলি ঠিক করবে কে এই ভিসা পাবে আর কোন কোম্পানি কাকে নিয়োগ দিতে পারবে।

আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ একটি নতুন নিয়মের প্রস্তাব দিয়েছে, যার মাধ্যমে H-1B ভিসা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা হবে। এই প্রস্তাব 'Reforming the H-1B Nonimmigrant Visa Classification Program' নামে ফেডারেল রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

এই নিয়মে থাকবে: কারা ভিসার সংখ্যার বাইরে থেকে সুযোগ পাবে, সেটা নতুন করে ঠিক হবে।
যেসব কোম্পানি নিয়ম ভেঙেছে, তাদের ভালোভাবে দেখা হবে।
যারা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পাঠায়, তাদের উপর নজরদারি বাড়বে।

এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না সরকার কোন ধরনের চাকরি বা প্রতিষ্ঠানকে এই ছাড় থেকে বাদ দেবে কি না। তবে যদি ছাড় কমানো হয়, তাহলে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই নিয়মগুলো আনার কারণ, আমেরিকার কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়া এবং ভিসা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে চালানো। তবে এই পরিবর্তনে হাজার হাজার ভারতীয় ছাত্র ও তরুণ পেশাজীবীদের উপর প্রভাব পড়বে, যারা আমেরিকায় কাজ করতে চায়। এই নতুন নিয়ম ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশ হতে পারে।

লটারির বদলে নতুন নিয়ম?
আগে শোনা গিয়েছিল, ট্রাম্প সরকার ভিসা দেওয়ার লটারি পদ্ধতি বাদ দিয়ে বেতনের ওপর ভিত্তি করে ভিসা দেবে।

H-1B ভিসার গুরুত্ব:

H-1B এক ধরনের অস্থায়ী (অল্প সময়ের) ভিসা। যেসব বিদেশি, বিশেষ করে ভারতীয়রা আমেরিকায় কাজ করতে চায়, তাদের জন্য এই ভিসা খুব জরুরি। এই ভিসা না থাকলে তারা অনেকেই আমেরিকায় কাজ করতে পারে না।

এই ভিসা প্রথম চালু হয় ১৯৯০ সালে, যেন আমেরিকান কোম্পানিগুলো বাইরে থেকে দক্ষ মানুষ আনতে পারে। প্রতি বছর ৬৫,০০০ জনকে এই ভিসা দেওয়া হয়। আর যারা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স বা তার বেশি ডিগ্রি পেয়েছে, তাদের জন্য আরও ২০,০০০ ভিসা বরাদ্দ থাকে। এসব ভিসা লটারি দিয়ে দেওয়া হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় আর কিছু প্রতিষ্ঠান এসব সীমার বাইরে থাকে।

২০২৩ সালে যারা এই ভিসা পেয়েছে, তাদের প্রায় ৭৫% ভারতীয় ছিল। ২০১২ সাল থেকে এই ভিসার ৬০% এর বেশি গেছে কম্পিউটার বা আইটি সংক্রান্ত চাকরির জন্য। এই ভিসায় কাজ করা মানুষদের অনেক সময় আমেরিকানদের মতো বা তার থেকেও বেশি বেতন দিতে হয়, কারণ নিয়ম তাই বলে। এছাড়া কোম্পানিগুলোকে সরকারকে অনেক টাকা ফিও দিতে হয়।

 

