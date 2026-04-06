CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Iran-Israel-USA War: তেহরানে ভয়াবহ বিমানহামলা লড়াইখ্যাপা ট্রাম্পের: অগুনতি মিসাইল আর ড্রোনে ধোঁয়ামাখা আর্তনাদ, মাংসের তাল

Iran-Israel-USA War: তেহরানে ভয়াবহ বিমানহামলা লড়াইখ্যাপা ট্রাম্পের: অগুনতি মিসাইল আর ড্রোনে ধোঁয়ামাখা আর্তনাদ, মাংসের তাল

US airstrike in Iran: হামলার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, কয়েক মাইল দূর থেকেও আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বহুতল ভবনগুলো ধসে পড়ছে এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 6, 2026, 02:18 PM IST
Iran-Israel-USA War: তেহরানে ভয়াবহ বিমানহামলা লড়াইখ্যাপা ট্রাম্পের: অগুনতি মিসাইল আর ড্রোনে ধোঁয়ামাখা আর্তনাদ, মাংসের তাল
ইরানের আবাসিক ভবনে মধ্যরাতে আমেরিকার মিসাইল হানা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। মধ্যপ্রাচ্যের চরম উত্তেজনার পারদ এবার বিস্ফোরণে রূপ নিল। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যকার সম্পর্ক এখন এক চরম অগ্নিগর্ভ অবস্থায় পৌঁছেছে। সোমবার ভোরে ইরানের রাজধানী তেহরানের বেশ কিছু জনবহুল আবাসিক এলাকায় ভয়াবহ বিমান হামলা। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে দুই দেশের সামরিক শক্তির মহড়া যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই এই চাঞ্চল্যকর বিমান হামলার ঘটনায় বিশ্বজুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। 

এই হামলায় কেঁপে উঠেছে গোটা শহর, আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে তেহরানের আকাশ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই হামলায় ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা ইরান-ইসরায়েল সংঘাতকে এক নতুন ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিল।

হামলার প্রেক্ষাপট

স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার গভীর রাতে যখন তেহরানবাসী ঘুমে মগ্ন ছিলেন, ঠিক তখনই শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে শহরের উত্তর ও পশ্চিমাংশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একের পর এক মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে রেলিডেনশিয়াল বিল্ডিংগুলোকে লক্ষ্য করে। হামলার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, কয়েক মাইল দূর থেকেও আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বহুতল ভবনগুলো ধসে পড়ছে এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসছেন।

টার্গেট সাধারণ মানুষ

ইরানি সংবাদ সংস্থাগুলোর দাবি অনুযায়ী, এই হামলায় কোনও সামরিক ঘাঁটি নয়, বরং সাধারণ মানুষের বসতিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। তেহরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরের কাছাকাছি এলাকা এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক কমপ্লেক্সে আঘাত হেনেছে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো। 

উদ্ধারকারী দলগুলো ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আটকে পড়া মানুষদের বের করে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এবং রক্তদানের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। যদিও নিহতের সঠিক সংখ্যা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে এটি এই বছরের সবথেকে বড় রক্তক্ষয়ী হামলা।

হামলার নেপথ্যে কে?

হামলার পরপরই ইরানের পক্ষ থেকে আঙুল তোলা হয়েছে ইসরায়েলের দিকে। যদিও ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (IDF) সরাসরি এই হামলার দায় স্বীকার করেনি, তবে তারা জানিয়েছে যে ইরানের পক্ষ থেকে আসা যে কোনো হুমকির মোকাবিলা করতে তারা প্রস্তুত। 

অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন এই ঘটনার পর হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে। পেন্টাগনের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইরান সম্প্রতি ইসরায়েলের দিকে যে ড্রোন পাঠিয়েছিল, এটি তারই পাল্টা জবাব হতে পারে।

হরমুজ প্রণালী ও বিশ্ব অর্থনীতির সংকট

তেহরানে এই হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ই বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন লেগেছে। ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেছে। কারণ, ইরান এই হামলার প্রতিবাদে বিশ্বের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তেলের রুট 'হরমুজ প্রণালী' বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। 

যদি এই পথ বন্ধ হয়, তবে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট তৈরি হবে, যার প্রভাব পড়বে ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বাজারেও। ইতিমধ্যে সোনার বাজারেও এর প্রভাব দেখা গেছে, বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সোনা মজুত করতে শুরু করেছেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

তেহরানের আবাসিক এলাকায় এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া, চীন এবং তুরস্ক। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের ওপর এই ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন। 

অন্যদিকে, জাতিসংঘ (UN) উভয় পক্ষকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মধ্যপ্রাচ্য এখন একটি বড় ধরনের আঞ্চলিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যা বিশ্ব শান্তির জন্য চরম হুমকি।'

ইরানের পাল্টা হুঙ্কার

হামলার কয়েক ঘণ্টা পরেই ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ এক জরুরি বৈঠকে বসে। বৈঠক শেষে জানানো হয়েছে, এই 'কাপুরুষোচিত' হামলার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। 

ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (IRGC) জানিয়েছে, তাদের মিসাইল ইউনিট এখন হাই-অ্যালার্টে রয়েছে এবং যে কোনও সময় তারা পাল্টা আঘাত হানতে পারে। এই পাল্টা হুমকির ফলে সাধারণ মানুষের মনে এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক দানা বাঁধছে।

তেহরানের আবাসিক এলাকায় এই বিমান হামলা কেবল একটি সামরিক পদক্ষেপ নয়, বরং এটি মানবিকতার ওপর এক চরম আঘাত। যুদ্ধের ময়দান যখন সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে সাধারণ মানুষের ড্রয়িংরুমে পৌঁছে যায়, তখন জয়ী কেউ হয় না—বিজিত হয় কেবল মানবতা। 

বিশ্ব এখন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য। যদি দ্রুত কূটনৈতিক সমাধান না মেলে, তবে এই আগুনের শিখা কেবল তেহরানে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা গ্রাস করবে গোটা বিশ্বকে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

