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আমেরিকার হামলার বিধ্বংসী বদলা ইরানের! কুয়েত-বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটিতে ভয়ংকর গোলাবর্ষণ! 'ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল'?

West Asia war: কুয়েত এবং বাহরিনে আমেরিকান সেনা ঘাঁটিতে মিসাইল এবং ড্রোন হামলা চালায় ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। হতাহতের সংখ্যাও অস্পষ্ট। হামলার কথা স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে বাহরিন বিদেশ মন্ত্রক। আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইরান বলেই রেখেছিল, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 28, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:07 PM IST
আমেরিকার হামলার বিধ্বংসী বদলা ইরানের! কুয়েত-বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটিতে ভয়ংকর গোলাবর্ষণ! 'ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল'?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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