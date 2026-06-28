আমেরিকার হামলার বিধ্বংসী বদলা ইরানের! কুয়েত-বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটিতে ভয়ংকর গোলাবর্ষণ! 'ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই কি বিধ্বংসী জবাব? যা আমেরিকাকে দিল ইরান? আমেরিকার সেনাবাহিনীকে চূড়়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইরান। বলেছিল, শত্রুপক্ষের যে কোনও আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এবার থেকে 'বিধ্বংসী জবাব' দেওয়া হবে! আসলে আমেরিকার সেনার হামলার পর থেকেই ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল পশ্চিম এশিয়া। হুঁশিয়ারি ও পাল্টা হুঁশিয়ারির খেলা চলছিলই। শেষে রবিভোরে কুয়েত এবং বাহরিনে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে 'কথা রাখল' ইরান!হামলার পরে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি আমেরিকা।
যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাবে?
এদিন সকালে কুয়েত এবং বাহরিনে আমেরিকান সেনা ঘাঁটিতে মিসাইল এবং ড্রোন হামলা চালায় ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। হতাহতের সংখ্যাও অস্পষ্ট। হামলার কথা স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে বাহরিন বিদেশ মন্ত্রক। তারা বলেছে, বাহরিনের আকাশসীমায় ইরানের কয়েকটি ড্রোন ঢুকে পড়েছিল। অন্য দিকে, তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করেছে বলে জানিয়েছে কুয়েত। এখন যে-প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি ঘুরছে, সেটা হল, এসবের জেরে যুদ্ধবিরতি কি ভেঙে যাবে? সেরকমই আশঙ্কা কিন্তু!
তেলের জাহাজে হামলা
এদিন রাতে আচমকাই দক্ষিণের সিরিক শহরের একটি টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ারে মিসাইল হামলা চালায় আমেরিকা। প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে একের পর এক মিসাইল আছড়ে পড়তে থাকে শহরে। এদিকে, যুদ্ধবিরতির শর্ত ভেঙে শুক্রবার একটি জাহাজে হামলা চালায় ইরান। পরে শনিবার ভোরে একটি তেলবাহী জাহাজে ফের হামলা চালায় ইরান। অভিযোগ, প্রায় ২০ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল নিয়ে জাহাজটি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাচ্ছিল, ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ ইরানের ড্রোন হামলায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটি।
'ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে'
আমেরিকার হামলার পরে কড়া বার্তা দিয়েছে ইরানও। ইরানের তরফে বলা হয়েছে, তাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত করা হয়েছে। এর এমন জবাব দেওয়া হবে যে, গোটা পরিস্থিতি বদলে যাবে। আমেরিকাকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা বলেছে, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের শক্তির প্রমাণ দেব! আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহরিন এবং কুয়েতের আমেরিকান সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইরান।
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