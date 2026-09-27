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ভারী তুষারপাত, টানা বৃষ্টি! নামল ভয়ংকর তুষারধস! ১০ জনই...

Deadly Avalanche in Nepal: ভারী তুষারপাত ও টানা বৃষ্টির কারণে নেপালের উচ্চ পার্বত্য জেলাগুলিতে তুষারধস ও আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা রয়েছে বলে সতর্ক করে আসছে নেপাল। গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এ বিষয়ে সতর্কতাও জারি রয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 27, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 06:25 PM IST
ভারী তুষারপাত, টানা বৃষ্টি! নামল ভয়ংকর তুষারধস! ১০ জনই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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