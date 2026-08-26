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NEPAL FLOOD VIRAL VIDEO: ভয়াল বন্যার সংহার স্রোতে আছড়ে পড়ল দানবীয় ঢেউ... মহাপ্রলয়ের ধ্বংসলীলায় নিশ্চিহ্ন নেপালে আর্তনাদ-হাহাকার

ভয়াল বন্যার সংহার স্রোতে আচমকাই আছড়ে পড়ল দানবীয় ঢেউ। মহাপ্রলয়ের ধ্বংসলীলায় নিশ্চিহ্ন নেপালে এখন শুধুই আর্তনাদ আর হাহাকার

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 26, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:41 PM IST
NEPAL FLOOD VIRAL VIDEO: ভয়াল বন্যার সংহার স্রোতে আছড়ে পড়ল দানবীয় ঢেউ... মহাপ্রলয়ের ধ্বংসলীলায় নিশ্চিহ্ন নেপালে আর্তনাদ-হাহাকার
Image Credit: নেপালের ভয়াল ভিডিয়ো সামনে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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