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৭.৪ মাত্রায় বিধ্বংসী ভূমিকম্প! তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল একের পর এক বাড়ি, মৃত ৪৭

Colombia Earthquake: উত্‍সস্থলের গভীরতার কারণে  বিশাল এলাকা জুড়ে কম্পন টের পাওয়া যায়। সোশ্য়াল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক ছবি, ভিডিয়ো।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:16 PM IST
৭.৪ মাত্রায় বিধ্বংসী ভূমিকম্প! তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল একের পর এক বাড়ি, মৃত ৪৭
Image Credit: ৭.৪ মাত্রায় বিধ্বংসী ভূমিকম্প!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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