/৭.৪ মাত্রায় বিধ্বংসী ভূমিকম্প! তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল একের পর এক বাড়ি, মৃত ৪৭

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তখন সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে মানুষজনের। সাতসকালেই ভয়ংকর ভূমিকম্প! রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৭.৪। এবার কেঁপে উঠল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৭। আহত বহু।
জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উত্সস্থল ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে কাছে চোকো প্রদেশের সান হোসে দেল পালমার। গর্ভের প্রায় ৭৯ থেকে ৯৬ কিলোমিটার গভীরে। উত্সস্থলের গভীরতার কারণে বিশাল এলাকা জুড়ে কম্পন টের পাওয়া যায়। সোশ্য়াল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক ছবি, ভিডিয়ো।
দেখা যাচ্ছে, ভূমিকম্পের জেরে বহুতলে ফাটল ধরেছে। ভেঙে পড়েছে একাধিক বাড়ি। এমনকী, চার্চের চুড়া আছড়ে পড়েছে প্রার্থনাকক্ষে। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আবেলর্দো দে লা এস্প্রিয়েল্লা জানিয়েছেন, তিনি নিজেই পুরো উদ্ধার অভিযান এবং ত্রাণকার্যের তদারকি করবেন।
এর আগে, জুলাই মাসে রিখটার ৭ মাত্রার বেশি ভূমিকম্পে ৫ হাজারেও বেশি মানুষ প্রাণ হারান ভেনিজুয়েলায়। তবে কলম্বিয়া ক্ষয়ক্ষতি বেশি হলে, মৃত্যুর কিছু কমই হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ।
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