Terrorist Amir Hamza Shot: নিউজ চ্যানেলের বাইরে লস্কর-ই-তৈবার খতরনাক টেররিস্টকে গুলি! কোন নাশকতায় জড়িত বিশ্বের বিপজ্জনক এই সন্ত্রাসবাদী?

Terrorist Amir Hamza Shot: নিউজ চ্যানেলের বাইরে লস্কর-ই-তৈবার খতরনাক টেররিস্টকে গুলি! কোন নাশকতায় জড়িত বিশ্বের বিপজ্জনক এই সন্ত্রাসবাদী?
Terrorist Amir Hamza LeT Co-founder Shot in Lahore: লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমির হামজা লাহোরে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে গুরুতর আহত। বর্তমানে তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (founding member of Lashkar-e-Taiba) ও জঙ্গি নেতা আমির হামজা (Terrorist Amir Hamza) লাহোরে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে আহত হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। লাহোরে একটি নিউজ চ্যানেল অফিসের বাইরে হামজাকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীরা। হামলায় আমির গুরুতর আহত। তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে।
পাকিস্তানের লাহোরে এক অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীর গুলিতে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার (LeT) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং লস্কর প্রধান হাফিজ সঈদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এই আমির হামজা গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) লাহোরে আমির হামজাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। দুষ্কৃতীরা তাকে লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। হামলার পরে তাকে দ্রুত স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের মতে, তার আঘাত গুরুতর। এবং তার অবস্থাও অত্যন্ত সংকটাপন্ন।
কে এই হামজা?
আমির হামজা লস্কর-ই-তৈবার প্রাথমিক সদস্যদের একজন এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক ও তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে পরিচিত। ভারতে ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সঈদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমির হামজা দীর্ঘদিন ধরে ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তাকে একজন বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে গণ্য করা হয়। ঘটনাটি পাকিস্তানে অবস্থানরত জঙ্গি নেতাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি করেছে।
সন্ত্রাসীদের উপর অজ্ঞাতপরিচয়ের হামলা
লাহোর পুলিস এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছে। এখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে অবস্থানরত ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী নেতাদের উপর একের পর এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের হামলার ঘটনা ঘটছে। আমির হামজার উপর এই হামলা তারই অংশ কি না, তা সময়ই বলবে।
