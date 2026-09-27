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৪৮ ঘণ্টার টানা ভারী বৃষ্টিতে ডুবল শহর, বিপর্যস্ত জেলার পর জেলা, ভয়াবহ বন্যাপরিস্থিতিকে 'ডিজাস্টার' ঘোষণা

Heavy Rain and Flood in Thailand: ১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪৮৭ মিমি বৃষ্টি! মূলত সেপ্টেম্বরেই ভারী বৃষ্টি হয় ব্যাঙ্ককে। কিন্তু এ বছরের মতো এমন বর্ষা এখানে শেষ কবে হয়েছে, তা কেউ মনেই করতে পারছেন না! ৪৮ ঘণ্টা টানা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা, ব্যাপক যানজট, নাগরিকদের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হওয়ায় ব্যাঙ্ককের ৫০টি জেলাকেই 'বিপর্যস্ত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 27, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 03:24 PM IST
৪৮ ঘণ্টার টানা ভারী বৃষ্টিতে ডুবল শহর, বিপর্যস্ত জেলার পর জেলা, ভয়াবহ বন্যাপরিস্থিতিকে 'ডিজাস্টার' ঘোষণা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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