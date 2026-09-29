/VIRAL VIDEO: থাইল্যান্ডে রাক্ষুসে বন্যার গ্রাসে ৭০০০০০ মানুষ! বানভাসি ব্যাংককে বিভীষিকা, ৩২৯০০০ পরিবারও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা ও আগ্নেয়গিরির উদগিরণের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে। ভয়াল বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ভারত, চিন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ইটালি এবং নেপাল। ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা জনজীবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে বিপজ্জনক পরিস্থিতি থাইল্যান্ডে। সেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে দিয়ে জানিয়েছে যে, ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের ৪২টি প্রদেশে ভারী বৃষ্টি ও বন্যার কারণে রাজধানী ব্যাংককে চারজন-সহ অন্তত ২৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন! বৃষ্টিপাত থেমে থেমে হলেও, তা চলছেই।
ব্যাংককে বিভীষিকা
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক। সেই দেশের সবচেয়ে বড় শহর এবং দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও। প্রতি বছর ৩ থেকে সোয়া ৩ কোটিরও বেশি আন্তর্জাতিক পর্যটক ঘুরতে আসেন এখানে! তবে ব্যাংককের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, ফলে জল বার করার কাজ আরও জোরদার করা গিয়েছে। সপ্তাহান্তে চারটি প্রধান খালের জলের স্তর এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, সেগুলি আশেপাশের এলাকা থেকে আসা অতিরিক্ত জল ধরে রাখতে পারছিল না। থাইল্যান্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে ব্যাংককে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । কম্বোডিয়া ও মায়ানমারও বিরূপ আবহাওয়ার কবলে। ডেপুটি গভর্নর তাভিদা কামোলভেজের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকক বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র জানিয়েছে যে, সপ্তাহান্তের এই বন্যায় ৩ লাখ ২৯ হাজার পরিবার—অর্থাৎ প্রায় ৭ লাখ মানুষ—ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
জরুরি অবস্থা
ব্যাংককের গভর্নর চাদচার্ট সিট্টিপুন্ট শহরের ৫০ জেলাতেই বন্যাজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, যদিও কিছু এলাকা তুলনামূলক ভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী-সহ ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের সহায়তার বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অথবা তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৭০০০ মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হয়েছে। পূর্ব ব্যাংককের এলাকাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার রাতে উপ-প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল প্যান্ট গুটিয়ে খালি পায়ে হেঁটে বাং কাপি জেলার একটি ব্যাপক ভাবে প্লাবিত আবাসিক এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সহায়তা করেন। গত সোমবার বাং কাপির একটি ট্রেন স্টেশন ও শপিং মলের কাছে পানি প্রায় হাঁটু-সমান উচ্চতায় ছিল। মাঝে মাঝে ভারী বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও ক্রেতারা ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক ও মুদি পণ্যের বাক্স হাতে নিয়ে জল ভেঙেই যাতায়াত করছেন। কেউ কেউ শপিং মল থেকে সরবরাহ করা ছোট নৌকায় চড়ে স্টেশনে যাতায়াত করছেন।
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