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VIRAL VIDEO: থাইল্যান্ডে রাক্ষুসে বন্যার গ্রাসে ৭০০০০০ মানুষ! বানভাসি ব্যাংককে বিভীষিকা, ৩২৯০০০ পরিবারও...

Thailand Flood: ব্যাংককের ৫০টি জেলাতেই বন্যাজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিমানবন্দর কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 29, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:24 PM IST
VIRAL VIDEO: থাইল্যান্ডে রাক্ষুসে বন্যার গ্রাসে ৭০০০০০ মানুষ! বানভাসি ব্যাংককে বিভীষিকা, ৩২৯০০০ পরিবারও...
Image Credit: ভয়াল বন্য়া থাইল্যান্ডে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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