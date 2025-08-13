Student Brutally Beats Female Teacher: পরীক্ষায় ২ নম্বর কম কেন? শিক্ষিকাকে চ*ড়, ঘু*ষি, লা*থি পড়ুয়ার! ভিডিয়ো দেখে শিউরে উঠতে হয়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Disturbing Footage Viral: ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি নেটিজেনদের নাড়িয়ে দিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, ওই ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 13, 2025, 06:33 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০ তে ২০ কেন পাইনি? দুই নম্বর কম পেয়ে অঙ্কের শিক্ষিকাকে বেদম প্রহার বছর ১৭-র এক পড়ুয়ার। থাইল্যান্ডের এক চমকে দেওয়া ঘটনা সামনে এসেছে। এক ছাত্র মিড টেস্টে দুই নম্বর কম পাওয়ায় অঙ্কের শিক্ষিকাকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করেছে। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ছাত্রটি শিক্ষিকাকে থাপ্পড়, ঘুষি এবং লাথি মেরে ভয়ংকর আঘাত করছে টিচারকে।

ঘটনাটি ঘটে ৫ আগস্ট, উথাই থানি প্রদেশের একটি স্কুলে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছাত্রটি অঙ্কের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরে অসন্তুষ্ট ছিল। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা ওই শিক্ষিকার উপর। এরপরই এই কাণ্ড। শিক্ষিকা ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে বেশ পরিচিত এবং “টিচার আর্টি” নামে একটি পেজ চালান। তিনিই ১০ আগস্ট ওই ঘটনা ফেসবুকে শেয়ার করেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই শিক্ষিকা জানিয়েছেন যে কিশোর হামলাকারীর বিরুদ্ধে তিনি আইনি পদক্ষেপ নেবেন। এমনকী যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবেন। প্রথমে ওই ছাত্র শিক্ষিকার কাছে দুই নম্বর কাটা যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ২০-এর মধ্যে ১৮। শিক্ষিকাকে বার বার পুনর্বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ জানায়। কিন্তু শিক্ষিকা রাজি হননি। এরপরেই শিক্ষিকার দিকে তেড়ে যায় সে। চেয়ারে বসে থাকা শিক্ষিকার উপর প্রথমে এলোপাথাড়ি কিল-চড়-ঘুষি চালায়। 

যদিও এই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা। এমনকী শিক্ষিকা চেয়ার থেকে সরে আসলে তাঁকে লাথি মারতেও দেখা যায়। পরে এক পুরুষ শিক্ষক হস্তক্ষেপ করলে পড়ুয়া থেমে যায়। আক্রান্ত শিক্ষিকার চোখ, মাথা এবং পাঁজরে একাধিক আঘাত লাগে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে। তবে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এখনও কোনও রিপোর্ট মেলেনি।

