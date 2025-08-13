Student Brutally Beats Female Teacher: পরীক্ষায় ২ নম্বর কম কেন? শিক্ষিকাকে চ*ড়, ঘু*ষি, লা*থি পড়ুয়ার! ভিডিয়ো দেখে শিউরে উঠতে হয়...

Student Brutally Beats Female Teacher: পরীক্ষায় ২ নম্বর কম কেন? শিক্ষিকাকে চ*ড়, ঘু*ষি, লা*থি পড়ুয়ার! ভিডিয়ো দেখে শিউরে উঠতে হয়...
Disturbing Footage Viral: ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি নেটিজেনদের নাড়িয়ে দিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, ওই ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০ তে ২০ কেন পাইনি? দুই নম্বর কম পেয়ে অঙ্কের শিক্ষিকাকে বেদম প্রহার বছর ১৭-র এক পড়ুয়ার। থাইল্যান্ডের এক চমকে দেওয়া ঘটনা সামনে এসেছে। এক ছাত্র মিড টেস্টে দুই নম্বর কম পাওয়ায় অঙ্কের শিক্ষিকাকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করেছে। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ছাত্রটি শিক্ষিকাকে থাপ্পড়, ঘুষি এবং লাথি মেরে ভয়ংকর আঘাত করছে টিচারকে।
আরও পড়ুন, Severe Typhoon Podul: পাগলা জগাইয়ের মতো ধেয়ে আসছে ভয়াল টাইফুন! জারি ওয়ার্নিং সিগন্যাল! আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে...
ঘটনাটি ঘটে ৫ আগস্ট, উথাই থানি প্রদেশের একটি স্কুলে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছাত্রটি অঙ্কের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরে অসন্তুষ্ট ছিল। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা ওই শিক্ষিকার উপর। এরপরই এই কাণ্ড। শিক্ষিকা ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে বেশ পরিচিত এবং “টিচার আর্টি” নামে একটি পেজ চালান। তিনিই ১০ আগস্ট ওই ঘটনা ফেসবুকে শেয়ার করেন।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই শিক্ষিকা জানিয়েছেন যে কিশোর হামলাকারীর বিরুদ্ধে তিনি আইনি পদক্ষেপ নেবেন। এমনকী যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবেন। প্রথমে ওই ছাত্র শিক্ষিকার কাছে দুই নম্বর কাটা যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ২০-এর মধ্যে ১৮। শিক্ষিকাকে বার বার পুনর্বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ জানায়। কিন্তু শিক্ষিকা রাজি হননি। এরপরেই শিক্ষিকার দিকে তেড়ে যায় সে। চেয়ারে বসে থাকা শিক্ষিকার উপর প্রথমে এলোপাথাড়ি কিল-চড়-ঘুষি চালায়।
In Thailand, a shocking incident occurred when a student punched his teacher after receiving a score of 18/20, claiming it was “unfair.” The case has sparked debate over respect, discipline, and education standards.#Thailand #Education #SchoolViolence pic.twitter.com/volWRVffV5
— Thai Law Bro (@ThaiLegal123) August 11, 2025
যদিও এই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা। এমনকী শিক্ষিকা চেয়ার থেকে সরে আসলে তাঁকে লাথি মারতেও দেখা যায়। পরে এক পুরুষ শিক্ষক হস্তক্ষেপ করলে পড়ুয়া থেমে যায়। আক্রান্ত শিক্ষিকার চোখ, মাথা এবং পাঁজরে একাধিক আঘাত লাগে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে। তবে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এখনও কোনও রিপোর্ট মেলেনি।
আরও পড়ুন, Sikh man Brutally Attacked: জাতিদ্বেষী হামলা! ট্রাম্পের আমেরিকায় গলফ স্টিক দিয়ে বেদম মা*র শিখ বৃদ্ধকে...কোমায়...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)