  • Iran Israel War: জুম্মার নামাজ শেষেই ভয়ংকর রেডিয়ো বিস্ফোরণ, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ কালমা পাঠ-- আয়াতোল্লা আল খামেইনি, এক অভিজ্ঞানের অবসান...

Iran Israel War: জুম্মার নামাজ শেষেই ভয়ংকর রেডিয়ো বিস্ফোরণ, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ কালমা পাঠ-- আয়াতোল্লা আল খামেইনি, এক অভিজ্ঞানের অবসান...

Ayatollah Ali Khameini's death: ১৯৮১ সালের সেই হামলা খামেনেইকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালের এই আকাশপথে হামলা তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটাল। ৩৫ বছরের দীর্ঘ শাসনামলে তিনি ইরানকে অসংখ্য চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 2, 2026, 06:00 PM IST
Iran Israel War: জুম্মার নামাজ শেষেই ভয়ংকর রেডিয়ো বিস্ফোরণ, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ কালমা পাঠ-- আয়াতোল্লা আল খামেইনি, এক অভিজ্ঞানের অবসান...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এক রক্তক্ষয়ী অভিযানের মাধ্যমে অবসান ঘটেছে ইরানের দীর্ঘকালীন শাসনের একটি অধ্যায়ের। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই-র প্রয়াণ কেবল একটি দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয়, বরং বিশ্বজুড়ে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন এবং ১৯৮১ সালের সেই অলৌকিক জীবন ফিরে পাওয়ার ঘটনাও কম তাক লাগানো নয়। 

২০২৬ সালের শুরুতেই মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে যে যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়েছিল, তা ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে এক প্রলয়ংকরী রূপ নেয়। তেহরানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সর্বোচ্চ নেতার কম্পাউন্ডে আমেরিকা ও ইসরায়েলের এক যৌথ বিমান হামলায় ৮৬ বছর বয়সে নিহত হয়েছেন আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই। তাঁর প্রয়াণের সাথে সাথে ইরানের ইতিহাসে দীর্ঘ ৩৫ বছরের একচ্ছত্র শাসনের যবনিকাপাত ঘটল।

এক নজরে শেষ অপারেশন

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (IDF) কাছে এই অভিযানের কোড নাম ছিল ‘অপারেশন রোরিং লায়ন’ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এটি পরিচিত ছিল ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ হিসেবে। গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র নিখুঁত তথ্যের ভিত্তিতে এই হামলাটি পরিচালনা করা হয়। প্রতিবেদনে জানা গেছে, তেহরানের সেই বিশেষ কম্পাউন্ডে যখন খামেনেই তাঁর শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই নির্ভুল লক্ষ্যে মিসাইল আঘাত হানে। ৩৫ বছর ইরানের সিংহাসনে থাকা এই নেতা ৮৬ বছর বয়সে এক ভয়াবহ যুদ্ধের আবহে বিদায় নিলেন।

খামেইনেই-র রাজনৈতিক পথচলা ও প্রভাব

১৯৮৯ সালে আয়াতুল্লাহ খামেইনির মৃত্যুর পর খামেনেই যখন দায়িত্ব নেন, তখন অনেকেরই ধারণা ছিল তিনি হয়তো বেশিদিন টিকতে পারবেন না। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণ করে তিনি দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক ধরে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘতম সময়ের শাসক হিসেবে ইরানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়া তাঁকে ‘কট্টরপন্থী’ হিসেবে দেখলেও, ইরানের শাসক বলয়ের কাছে তিনি ছিলেন এক অপরাজেয় শক্তির স্তম্ভ। তাঁর মৃত্যুতে বর্তমানে ইরানে ক্ষমতার রদবদল নিয়ে যেমন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পক্ষ থেকে ইরানের শাসনব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করার চাপ ক্রমাগত বাড়ছে।

ব্যক্তিজীবন ও পরিবার

খামেইনির রাজনৈতিক জীবন যতটা আলোচিত, তাঁর ব্যক্তিজীবন ততটাই পর্দার আড়ালে ছিল। তাঁর স্ত্রী মানসুরেহ খোজাস্তেহ বাঘেরজাদেহ এবং ছয় সন্তান রয়েছেন। তাঁর পরিবার মূলত ইরানেই বসবাস করে, যদিও তাঁর কিছু আত্মীয় প্যারিস-সহ ইউরোপের বিভিন্ন শহরে থাকেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

ফিরে দেখা ১৯৮১: সেই রক্তঝরা দুপুর ও অলৌকিক প্রত্যাবর্তন

খামেনেই-র জীবন নিয়ে আলোচনা করলে ১৯৮১ সালের ২৭ জুনের সেই ভয়াবহ দিনের কথা না বললেই নয়। সেবার তিনি মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে জয় করে ফিরেছিলেন। ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফ্রন্টলাইন থেকে ফিরে তিনি তেহরানের দক্ষিণ প্রান্তের ‘আবুজার মসজিদে’ জুমার নামাজ আদায় করতে গিয়েছিলেন। নামাজ শেষে তিনি যখন ‘সমাজে নারীর অধিকার’ নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখনই ঘটে সেই অভিশপ্ত ঘটনা।

১. রেডিও রেকর্ডারে লুকানো মরণফাঁদ

সেদিন মসজিদের ছোট মঞ্চে একটি সাধারণ রেডিও রেকর্ডার রাখা ছিল। সবাই ভেবেছিল এটি আলোচনা রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু ‘ফুরকান গ্রুপ’ নামক একটি জঙ্গি গোষ্ঠী তার ভেতরে শক্তিশালী বোমা লুকিয়ে রেখেছিল। তাতে লেখা ছিল— 'ইসলামী প্রজাতন্ত্রের জন্য উপহার'। বক্তৃতার মাঝপথে বিকট শব্দে রেকর্ডারটি বিস্ফোরিত হয় এবং খামেনেই সরাসরি মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

২. ‘গার্ডিয়ান অব দ্য সেভেন’ এবং জীবনযুদ্ধ

বিস্ফোরণের পর তাঁকে যখন হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। তাঁর দেহরক্ষী যখন ওয়্যারলেসে বিশেষ কোড 'গার্ডিয়ান অব দ্য সেভেন ইজ উন্ডেড' পাঠান, তখন পুরো ইরান সরকার স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। খামেনেই বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন এবং অস্ফুট স্বরে কালেমা পাঠ করছিলেন।

৩. অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যু থেকে ফেরা

হাসপাতালে ডাক্তাররা দেখলেন তাঁর ডান হাতটি ক্ষতবিক্ষত, স্বরযন্ত্র ও ফুসফুস গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি অপারেশন চলাকালীন একবার তাঁর রক্তচাপ শূন্যে নেমে গিয়েছিল। একজন ডাক্তার গ্লাভস খুলে ফেলে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে আবার তাঁর হৃদস্পন্দন ফিরে আসে।

৪. বাঁ হাতের নতুন শক্তি

অস্ত্রোপচারের পর জ্ঞান ফিরলে খামেনেই কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর ডান হাতটি চিরতরে অবশ হয়ে গেছে। তিনি তখন এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে বাঁ হাতে লিখলেন— “আমার হাতের প্রয়োজন নেই, যদি আমার মস্তিষ্ক এবং জিহ্বা সচল থাকে তবেই আমি দেশের সেবা করে যেতে পারব।” এরপর থেকেই তিনি দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে যাবতীয় লেখালেখি ও নথিপত্রে স্বাক্ষর বাঁ হাতেই করে এসেছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত সেই ডান হাতটি ইরানের ইতিহাসের এক জীবন্ত সাক্ষী হয়ে ছিল।

ইতিহাসের মোড়বদল

১৯৮১ সালের সেই হামলা খামেনেইকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালের এই আকাশপথে হামলা তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটাল। ৩৫ বছরের দীর্ঘ শাসনামলে তিনি ইরানকে অসংখ্য চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে যেমন ইরানে শোকের ছায়া নেমেছে, তেমনি বৈশ্বিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যে রেডিও রেকর্ডার একদিন তাঁকে থামাতে চেয়েছিল, তা পারেনি; কিন্তু ২০২৬-এর মিসাইল হামলা তাঁর মহাকাব্যিক অধ্যায়ের ইতি টানল।

এখন প্রশ্ন একটাই—খামেনেই বিহীন ইরান কি পারবে তাঁর আদর্শ ও নীতি ধরে রাখতে, নাকি এই পরিবর্তন মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কোনো বিপ্লব বা যুদ্ধের জন্ম দেবে?

