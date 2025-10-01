English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: প্রবাসে পুজার আনন্দ, ক্যালিফোর্নিয়ার বুকে চতুর্থ বর্ষে মিত্র ইউএসএ-র জমজমাট দুর্গাপুজো!

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 1, 2025, 05:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ার ল্যাথ্রপ শহরে, এক টুকরো কলকাতার ছবি! প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তর ক্যালিফোর্নিয়াবাসীর জন্য প্রবাসী বাঙালি সংগঠন মিত্র ইউএসএ (Mitra USA) আয়োজন করেছিল তাদের চতুর্থ বর্ষের দুর্গাপুজো। ২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর—এই তিন দিন ধরে ল্যাথ্রপের পুজোমণ্ডপ সেজে উঠেছিল ভক্তি, সংস্কৃতি আর সম্প্রদায়ের বাঁধনে। শত শত পরিবার ভিড় করেছিল এই মিলন উৎসবে, যা প্রমাণ করে প্রবাসের মাটিতেও শিকড়ের টান কতটা অটুট।

মা দুর্গার আরাধনায় তিন দিনের এই উৎসবে ছিল পুজো, অঞ্জলি ও আরতি-সহ সমস্ত ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান। দেবীর কাছে সমবেত হয়েছেন সকলে, যেখানে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণদের মেলবন্ধনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সনাতন সংস্কৃতি। 'অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির জয়'—এই বার্তা নতুন করে প্রতিধ্বনিত হয় পূজামণ্ডপে।

ভূরিভোজের এলাহি আয়োজন পুজোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল ভোগের প্রসাদ ও আঞ্চলিক ভারতীয় খাবারের স্টল। পাত পেড়ে সকলে একসঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন ভোগের প্রসাদ আর জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন নানা স্বাদের স্থানীয় খাবারে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সামাজিকতার এই মিশেল যেন পুজোর আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রবাসে বাঙালি সংস্কৃতির বাতিঘর মাত্র চার বছরেই ক্যালিফোর্নিয়ার বৃহত্তর বে এরিয়া অঞ্চলে মিত্র ইউএসএ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে মিত্র ইউএসএ দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "দুর্গাপুজো শুধু একটি উৎসব নয়, এটা আমাদের কাছে ঘরের কথা, সংস্কৃতির কথা আর ঐক্যের কথা। চতুর্থ বর্ষের এই আয়োজন প্রমাণ করে প্রবাসীরা কতটা গভীর ভাবে এই ঐতিহ্যকে আপন করে নিয়েছেন। আমাদের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর ও পরিবারবর্গকে এই যাত্রায় পাশে থাকার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

দুর্গাপুজো, দীপাবলি বা অন্যান্য সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে মিত্র ইউএসএ শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যকেই বাঁচিয়ে রাখছে না, বরং নতুন প্রতিভা ও যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্য তৈরি করছে এক আন্তরিক মঞ্চ।

 

