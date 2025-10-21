World`s Heaviest Heaviest Gold Dress: বিশ্বের সবচেয়ে দামি পোশাক? দুবাই ফ্যাশন উইকে সোনার গাউন! দাম মাত্র ১০ কোটি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dubai has set a new benchmark in luxury fashion with the world's heaviest gold dress: বিশ্বের সবচেয়ে ভারী সোনার গাউন, যার ওজন ১০.৩ কেজি ও দাম প্রায় ₹৯.৫ কোটি টাকা।   লেবাননের ডিজাইনার ইমান আলাজলানের এই সোনায় মোড়া সৃষ্টি গিনেস রেকর্ডে নাম তুলে ফেলেছে ইতিমধ্যেই।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 21, 2025, 09:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফ্যাশনের র‍্যাম্পে রাজকীয় চমক, দুবাই ফ্যাশন উইকে আত্মপ্রকাশ করল বিশ্বের সবচেয়ে ভারী ও ব্যয়বহুল সোনার গাউন। গাউনটির ওজন ১০.৩ কেজি, আর দাম প্রায় ₹৯.৫ কোটি টাকা।

এই ঐতিহাসিক গাউনটি ডিজাইন করেছেন লেবাননের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ইমান আলাজলান। গাউনটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে ১৮ ক্যারেট খাঁটি সোনা দিয়ে। এতে ব্যবহার হয়েছে সোনার সূক্ষ্ম সুতো এবং হাতে বোনা  নকশা।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই প্রথম এমন এক গাউন, যা একই সঙ্গে ইতিহাস, ঐতিহ্য আর স্টাইলের সংমিশ্রণ। ডিজাইনার জানান, 'এটা শুধু একটি পোশাক নয়, বরং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও শিল্পকলার এক প্রতীক।' গাউনটির ফ্লোরাল মোটিফ ও জ্যামিতিক ডিজাইনের জন্য উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা একবারে তুঙ্গে। শুধু তাই নয়,এই গাউনটির নাম বর্তমানে গিনেস বুক অ্যফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস়ে ধার্য করা হয়েছে।

ফ্যাশনের জগতে এই শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে এখন বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে দুবাই।

Bangladesh: বাংলার নীল ছবির হিট নায়িকা গ্রেফতার, জালে স্বামীও! নেটপাড়ায় বিরাট টান...