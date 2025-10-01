Durga Puja 2025: লন্ডনেও কলকাতার গন্ধ, ৬১ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে ক্যামডেনের পুজোয় এবার থিম 'মা'

Durga Puja 2025: লন্ডনেও কলকাতার গন্ধ, ৬১ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে ক্যামডেনের পুজোয় এবার থিম 'মা'
Durga Puja Celebration In England: ড. আনন্দ গুপ্ত ও লক্ষ্মী মিত্তালের পৃষ্ঠপোষকতায় লন্ডনের ৬১ বছরের ক্যামডেন দুর্গা পুজোয় (সুইস কটেজ লাইব্রেরি) এবার থিম 'মা' - যা প্রবাসেও তৈরি করেছে এক টুকরো কলকাতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর প্রবাসেও বাঙালি হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন সেজে উঠেছে ঐতিহ্যের ক্যামডেন দুর্গা পুজো (সুইস কটেজ লাইব্রেরি)। কলকাতা থেকে হাজার মাইল দুরে, টেমস নদীর তীরে এবারও যেন এক টুকরো বঙ্গভূমি। সালটা ছিল ১৯৬৩—হাতে গোনা কয়েকজন বাঙালির সদিচ্ছায় যে পুজোর সূচনা হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আজ লন্ডনের সবচেয়ে বড় এবং দর্শনীয় উৎসবে পরিণত।
রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর হালকা ঠান্ডার স্পর্শ—এই আবহ যেন জানান দেয়, মা এসেছেন। আর সেই ‘মা’য়ের ঘরে আসার চিরন্তন অনুভূতি নিয়েই এ বছরের ক্যামডেন পুজোর বিশেষ থিম “মা”। কলকাতার সাবেকিয়ানা এবং আধুনিকতা—দুইয়ের নিঁখুত মিশেলে এই পুজো আজও এক পারিবারিক আবহ বজায় রেখেছে।
লন্ডনের সবচেয়ে পুরোনো এই পুজোর ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন পরিচিত মুখ ডক্টর আনন্দ গুপ্ত। তাঁরই নিরলস তত্ত্বাবধানে চলছে যাবতীয় আয়োজন। এই উদযাপনে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তাল-এর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা।
প্রবাসে থেকেও নিজেদের শেকড়কে ধরে রাখার এমন আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্যিই বিরল। এই পুজো যেন প্রমাণ করে দেয়, ভৌগোলিক দুরত্ব কখনওই বাঙালির সংস্কৃতি আর উৎসবের আবেগকে আটকাতে পারে না।
রিপোর্টিং: অয়ন চ্যাটার্জী