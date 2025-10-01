English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: লন্ডনেও কলকাতার গন্ধ, ৬১ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে ক্যামডেনের পুজোয় এবার থিম 'মা'

Durga Puja Celebration In England: ড. আনন্দ গুপ্ত ও লক্ষ্মী মিত্তালের পৃষ্ঠপোষকতায় লন্ডনের ৬১ বছরের ক্যামডেন দুর্গা পুজোয় (সুইস কটেজ লাইব্রেরি) এবার থিম 'মা' - যা প্রবাসেও তৈরি করেছে এক টুকরো কলকাতা।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 1, 2025, 04:30 PM IST
Durga Puja 2025: লন্ডনেও কলকাতার গন্ধ, ৬১ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে ক্যামডেনের পুজোয় এবার থিম 'মা'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর প্রবাসেও বাঙালি হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন সেজে উঠেছে ঐতিহ্যের ক্যামডেন দুর্গা পুজো (সুইস কটেজ লাইব্রেরি)। কলকাতা থেকে হাজার মাইল দুরে, টেমস নদীর তীরে এবারও যেন এক টুকরো বঙ্গভূমি। সালটা ছিল ১৯৬৩—হাতে গোনা কয়েকজন বাঙালির সদিচ্ছায় যে পুজোর সূচনা হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আজ লন্ডনের সবচেয়ে বড় এবং দর্শনীয় উৎসবে পরিণত।

রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর হালকা ঠান্ডার স্পর্শ—এই আবহ যেন জানান দেয়, মা এসেছেন। আর সেই ‘মা’য়ের ঘরে আসার চিরন্তন অনুভূতি নিয়েই এ বছরের ক্যামডেন পুজোর বিশেষ থিম “মা”। কলকাতার সাবেকিয়ানা এবং আধুনিকতা—দুইয়ের নিঁখুত মিশেলে এই পুজো আজও এক পারিবারিক আবহ বজায় রেখেছে।

লন্ডনের সবচেয়ে পুরোনো এই পুজোর ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন পরিচিত মুখ ডক্টর আনন্দ গুপ্ত। তাঁরই নিরলস তত্ত্বাবধানে চলছে যাবতীয় আয়োজন। এই উদযাপনে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তাল-এর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা।

কুমারী পুজোয় উপচে পড়া ভিড়, সিঁদুর খেলায় আবেগ ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন থেকে শুরু করে সমস্ত নিয়ম-আচার মেনেই দশমীতে মায়ের বিসর্জন—সবটাই রয়েছে এই পুজোতে। তবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে কুমারী পুজো। টেমসের তীরে এই কুমারী পুজো দেখতে প্রতি বছর সুইস কটেজ লাইব্রেরি চত্বরে উপচে পড়ে ভিড়।

প্রবাসে থেকেও নিজেদের শেকড়কে ধরে রাখার এমন আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্যিই বিরল। এই পুজো যেন প্রমাণ করে দেয়, ভৌগোলিক দুরত্ব কখনওই বাঙালির সংস্কৃতি আর উৎসবের আবেগকে আটকাতে পারে না।

রিপোর্টিং: অয়ন চ্যাটার্জী

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

