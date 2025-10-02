English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: গ্লাসগোর বুকে বাংলার প্রাণ, ৪৫ বছরে স্কটল্যান্ডের দুর্গাপুজো এখন ঐতিহ্যের মশাল!

Durga Puja Celebration In Scotland: ঐতিহাসিক চার্চের ভেতরে ৪৫ বছরে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো দুর্গোৎসব এখন শুধু পুজো নয়, রীতিমতো ঐতিহ্যের মশাল, যা প্রবাসী বাঙালিদের শিকড়ের টানকে এক ছাদের নিচে ধরে রেখেছে। কমিউনিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ, যেখানে সংস্কৃতি, ভক্তি আর ঢাকের বাদ্যি মিলেমিশে বিদেশের মাটিতেও তৈরি করেছে আস্ত এক বাংলা।

রজত মণ্ডল | Oct 2, 2025
Durga Puja 2025: গ্লাসগোর বুকে বাংলার প্রাণ, ৪৫ বছরে স্কটল্যান্ডের দুর্গাপুজো এখন ঐতিহ্যের মশাল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুধু এক উৎসব নয়, এ যেন ঐতিহ্যের এক জীবন্ত রূপ। স্কটল্যান্ডের বুকে ৪৫তম বর্ষে পদার্পণ করল গ্লাসগো দুর্গোৎসব। এই পুজো ভক্তি, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক চেতনার এক দারুণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, যা প্রতি বছরই সে দেশের মানুষের নজর কাড়ে। গ্লাসগো দুর্গোৎসবের প্রধান আকর্ষণ হল এর অনন্য স্থান—একটি ঐতিহাসিক সাবেক চার্চ, কোয়াটস পেজলি (Coats Paisley)। প্রাচীন এই স্থাপত্যের ভেতরে যখন দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই স্থান যেন এক প্রাণবন্ত তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। 

ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতির সঙ্গে এই পরিবেশের এক বিশেষ মেলবন্ধন দেখতে প্রতি দিনই ভিড় করেন হাজার হাজার দর্শক ও পুণ্যার্থী। ভক্তি আর উৎসবের উষ্ণ টানে তাঁরা এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পা রাখেন।গ্লাসগো দুর্গোৎসবের আসল বৈশিষ্ট্য হল এর সম্পূর্ণ কমিউনিটি-চালিত চরিত্র। ঐতিহ্যবাহী ভোগ রান্না থেকে শুরু করে মণ্ডপ সজ্জা পর্যন্ত সব কিছুই স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্পন্ন করেন। তাঁদের এই নিষ্ঠা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান যেন সম্পূর্ণ প্রামাণিকতা ও যত্নের সঙ্গে পালিত হয়। ভোগের সুগন্ধ, ঢাকের বাদ্যি এবং ভক্তির আলো মিলেমিশে এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করে।

পুজো-আর্চার বাইরেও এই উৎসব হল এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ। লোকনৃত্য, শাস্ত্রীয় সংগীত, নাটক এবং কমিউনিটির সদস্য ও শিল্পীদের সমসাময়িক পরিবেশনা—সব মিলিয়ে প্রতিটি সন্ধ্যাই হয়ে ওঠে শিল্প ও ঐতিহ্যের এক দারুণ উদযাপন। শিশু, যুব ও প্রবীণ—সকলেই মিলেমিশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাঙালির পরিচয় ও সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে।

৪৫তম বছরে এই গ্লাসগো দুর্গোৎসব ঐক্য, সৃজনশীলতা আর ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে আধ্যাত্মিকতা উৎসবের সঙ্গে মিশে যায়, যেখানে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এক ছাদের নিচে ভক্তি, সংস্কৃতি আর একতার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এটি শুধু এক উৎসব নয়—এটি স্কটল্যান্ডের নিজস্ব ঘর, যেখানে দুর্গাপুজো ও বাঙালি সংস্কৃতি সগৌরবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

