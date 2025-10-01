Durga Puja 2025: বিলেতে বাংলার প্রাণ! ১০ বছরে লন্ডন ক্রয়েডনে দুর্গাপুজোর 'স্পন্দন' ছুঁয়েছে সাফল্য

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja Celebration In Uk: দশ বছরে সাফল্যের চূড়ায় স্পন্দন ক্রয়েডন-এর দুর্গাপুজো, শুভঙ্কর সুমার-এর উদ্যোগে বিলেতের মাটিতেও বজায় রাখল বাংলার সংস্কৃতি ও শিকড়ের টান। স্থানীয় কাউন্সিল-এর সমর্থন এবং প্রবাসী বাঙালির উচ্ছ্বাসে এই উৎসব আজ লন্ডনের বুকে বাঙালির হৃদস্পন্দন।

রজত মণ্ডল | Oct 1, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সুদূর বিলেতের মাটিতেও যে বাংলার গন্ধ পাওয়া যায়, তার প্রমাণ ফের মিলল লন্ডনের ক্রয়েডনে (Croydon)। সেখানে স্পন্দন ক্রয়েডন-এর উদ্যোগে শুরু হওয়া দুর্গাপুজো এ বছর সাফল্যের সঙ্গে দশম বর্ষ পূর্ণ করল। প্রবাসে নিজেদের সংস্কৃতি আর শিকড়ের টানকে বাঁচিয়ে রাখার এই উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত সেখানকার বাঙালি সমাজ।

এই পুজোর মূল কাণ্ডারী হলেন শুভঙ্কর সুমার, এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় রয়েছেন অনিক সাহা ও দীপঙ্কর ঘোষ। দশ বছর আগে সামান্য কিছু উৎসাহী মানুষকে নিয়ে তিনি 'স্পন্দন'-এর সূচনা করেন। এক গভীর আবেগ থেকেই তিনি এই উদ্যোগ নেন। দূর প্রবাসে থেকেও নিজ সংস্কৃতি ও শিকড়ের টানে তিনি কলকাতার প্রতিমাকে ক্রয়েডনে এনেছেন, যা এখানকার প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি।

গোড়ার দিকে হাতে গোনা কিছু মানুষের সাহায্য নিয়ে শুরু হলেও, দ্রুত এই পুজো ক্রয়েডন এলাকার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। শুভঙ্কর সুমারের এই উদ্যোগের নেপথ্যে লুকিয়ে আছে প্রবাসে বাংলা ও বাঙালির হৃদস্পন্দন ধরে রাখার অঙ্গীকার।

কাউন্সিল-এর সাহায্য, উৎসবে নতুন মাত্রা তবে এই পুজোকে বাঁচিয়ে রাখতে সবচেয়ে বড় সাহায্য মিলেছে ক্রয়েডন কাউন্সিল-এর কাছ থেকে। স্থানীয় প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন পাওয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই উৎসব প্রবাসের মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

বাঙালি সাজ, রকমারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর জমজমাট ভোজ— সব মিলিয়ে এই দশ বছরে 'স্পন্দন'-এর পুজো এখন লন্ডনের বাঙালি সমাজকে একই ছাতার নিচে নিয়ে আসার কাজ করে চলেছে। শুরু হওয়া এই 'স্পন্দন' এখন সত্যিই যেন ক্রয়েডনের বুকে বাঙালির হৃদস্পন্দন।

 

