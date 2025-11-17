Sheikh Hasina Verdict: হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শোনালেন কারা? তিন বিচারকই আসলে পাকিস্তানপন্থী রাজাকারের সন্তান!
Sheikh Hasina Judgement: যে তিন বিচারপতি দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসির সাজা (Death Penalty to Sheikh Hasina) শুনিয়েছেন, তাঁরা তিনজনই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হিসেবে পরিচিত জামায়েতে ইসলামির সদস্য (Rajakar)।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুলাই গণহত্যার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে (Sheikh Hasina) ফাঁসি সাজা শুনিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (International Crimes Tribunal)। শুধু শেখ হাসিনা নয়, ফাঁসির রাজা শোনানো হয়েছে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকেও (Asaduzzaman Khan Kamal)। এই বিষয়ে লক্ষণীয়, যে তিন বিচারপতি দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসির সাজা (Death Penalty to Sheikh Hasina) শুনিয়েছেন, তাঁরা তিনজনই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হিসেবে পরিচিত জামায়েতে ইসলামির সদস্য (Rajakar)।
শুধু তাই নয়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিন জনের বাবা কাকারা রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবে গণহত্যা ও গণধর্ষণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন বিচারপতি গোলাম মোর্তোজা মজুমদার। তাঁর বাড়ি ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার আনন্দপুর ইউনিয়নের হাসানপুরে। বাবা ছিলেন আল বদর বাহিনীর কমান্ডার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জামায়েতে ইসলামিক ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরে দলটির সদস্য হন। ১৯৯৩ সালে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সরকারের জোট শরীক জামায়াতে ইসলামের নেতা মতিউর রহমান নিজামির সুপারিশের চাকরি পান। ২০১৯ সালে ১৪ জানুয়ারি অবসর নেন তিনি।
ট্রাইব্যুনালের আরেক বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদের বাবাও ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। তবে শফিউল নিজে ভোল বদলে খালেদা জিয়ার দলে নাম লেখান। সরাসরি বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সুপ্রিমকোর্ট জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন এবং ২০১৯ সালে বিএনপির পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের জামানায় ইউনূসের আমলে গত বছরের হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। যদিও তিনি কখনও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেননি এবং বিচারক হওয়ার কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। পক্ষপাতের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
তৃতীয় বিচারপতি মহিতুল ইনাম চৌধুরীও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী হিসেবে পরিচিত। তাঁর বাবাও ছিলেন আল সামস বাহিনীর নেতা- এনামুল হক চৌধুরী। জামায়েত ইসলামের কেন্দ্রীয় মজনিসে শূরার অন্যতম সদস্য মহিদুলের স্ত্রী উম্মে ছালেমা হলেন মুক্তিযুদ্ধের কুখ্যাত জল্লাদ মীর কাসেম আলীর ভাগ্নী। মেয়ে জামায়াতে ইসলামি মহিলা সংগঠনের শীর্ষ নেত্রী। শুধু তিন বিচারকে যে রাজাকার পরিবারের সন্তান তাই নয়, প্রধান কৌশলী তাজুল ইসলাম থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি আইনজীবীরাও, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শিবিরের সঙ্গে জড়িত। মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা ও গণধর্ষণে জড়িতদের আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন।
আরও পড়ুন: Haryana University menstrual incident: প্যান্ট খুলে ঋতুস্রাবের প্রমাণ দিতে হয়েছে পুরুষ সহকর্মীর কাছে! নিন্দার ঝড়, ক্রুদ্ধ সুপ্রিম কোর্টের বড় পদক্ষেপ...
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: সারা দেশে SIR আবহে আধার নিয়ে কমিশনের বড় ঘোষণা! নাগরিকত্ব নয়, তাহলে? দেশ জুড়ে বিতর্ক...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)