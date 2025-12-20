Dooms Day Prediction: উত্তপ্ত সৌদির পাহাড়ি এলাকা ঢাকছে পুরু তুষারে, সত্যি হতে চলেছে কি 'সেই' ভবিষ্যদ্বাণী?...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে গোটা বিশ্বেই বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া। সাহারা, থর-সহ বিশ্বের বহু মরুভূমিতে সবুজের দেখা মিলছে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় কোথাও অতিবর্ষণ হচ্ছে, কোথাও খরা, কোথাও আবার ঘনঘন ভূমিকম্প। সৌদি আরব এমনিতেই প্রবল গরম, বালি আর মরুভূমির জন্য বিখ্যাত। মদিনা, তায়েফের মতো অঞ্চল ছাড়া সৌদিতে খুব বেশি জায়গা নেই যেখানকার আবহাওয়া চরম ভাবপন্ন নয়। সেই সৌদিতে বার অন্যরকম ঘটছে। কখনও প্রবল বর্ষণ, কোথাও পাহাড়ে জমছে পাতলা তুষারের প্রলেপ। এনিয়ে উঠে আসছে বিস্তর জল্পনা। উঠে আসছে নবি হজরত মহম্মদের(স) ভবিষ্যদ্বণীর কথাও।
যে দেশ বছরের অধিকাংশ সময় প্রবল গরমে পুড়তে থাকে সেই দেশেরই উত্তরাংশের পার্বত্য এলাকা এই শীতকালে ঢাকছে তুষারের চাদরে। তাবুক অঞ্চলের ট্রোজেনা পার্বত্য এলাকায় জমছে তুষার। সৌদিবাসীদের কাছে তা এখন এক ওয়ান্ডাল্যান্ডে হয়ে যাচ্ছে।
Videos show deserts and mountains blanketed with snow in Saudi Arabia’s Hail and Tabuk region, as a cold weather snap hits several cities. pic.twitter.com/RE2ZFPguPO
— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 19, 2025
দেখা যাচ্ছে তাবুকের জাবাল আল লাজ এর তাপমাত্র পৌঁছে যাচ্ছে হিমাঙ্কের নীচে। অনেকে চোখে দেখেও প্রকৃতির এই খেয়ালকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অনেক আবর ছবি দেখে ভাবছেন এআই দিয়ে তৈরি। ওই তুষারপাতের সঙ্গে যোগ হচ্ছে প্রবল বৃষ্টি।
সৌদি গেজেটের খবর অনুযায়ী ট্রোজেনের পাহাড়ি এলাকায় তুষারের সঙ্গে কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়েছে। বির বিম হিরমাস, আল উমাইনা, হালাত আম্মার, সিকরি ও আসপাশের এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক নেটিজেন একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখেছেন, সৌদিতে বিরল এই ঘটনা ঘটছে।
জাবাল আল লাজ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৫৮০ মিটির উচুতে। উত্তর সৌদির এই অঞ্চল এমনিতেই বেশ গরম ও চরমভাবাপন্ন এলাকা। সেই এলাকায় এমন তুষারপাত এলাকার বাসিন্দা তো বটেই পর্যটকদেরও বিশাল আকর্ষণ করছে। দেশের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রিয়াধ, দেশের পূর্বাংশ, দেশের উত্তরাংশে বৃষ্টি হবে।
প্রকৃতির এই খেয়ালি মনোভাব দেখে অনেকে নবি মহম্মদের(স) ভবিষ্যদ্বাণীর কথাও টেনে এনেছেন। তাঁর দাবি, হজরত মহম্মদ(স) একসময় বলেছিলেন, দুনিয়ার শেষদিকে আরব ফের সবুজ হয়ে উঠবে। দেশ ভরে যাবে একাধিক নদীতে। অনেকে এমনও বলেছেন, সৌদি আরব মরুভূমি থেকে সবুজ হয়ে উঠবে। এটা তারই ইঙ্গিত। এই নির্জলা-রুক্ষু জমি হয়ে উঠবে উর্বর, ভরে উঠবে সবুজে। মরুভূমির মাটিতে জল জমতে শুরু করবে।
