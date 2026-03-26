Iran Israel War: তেল আভিভের আকাশে উড়ছে লাখে লাখে দাঁড়কাক: ধ্বংসের আঁচে কাঁপছে ইসরায়েল, বাইবেলের 'শেষ দিন' আসন্ন

Iran Israel War: তেল আভিভের আকাশে উড়ছে লাখে লাখে দাঁড়কাক: ধ্বংসের আঁচে কাঁপছে ইসরায়েল, বাইবেলের 'শেষ দিন' আসন্ন
Iran Israel War: ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে তেল আভিভের বহু হাইরাইজের উপড়ে উড়ছে হাজার কাক। তাদের দেখা গিয়েছে বিখ্যাত ইসরালি টাওয়ারের উপরেও
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের মধ্যেই তেল আভিভের আকাশ উড়ছে হাজার হাজার কাক। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকে বলছেন শুধু কাক কেন? তাহলে কি ইসরায়েলের ভাগ্যে ভয়ংকর অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে?
ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে তেল আভিভের বহু হাইরাইজের উপড়ে উড়ছে হাজার কাক। তাদের দেখা গিয়েছে বিখ্যাত ইসরালি টাওয়ারের উপরেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কেউ বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে বলছেন, খুব খারাপ সময় আসছে।
ভিডিয়োটি নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকলেও মানুষের জল্পনা-কল্পনা থেমে থাকেনি। কেউ কেউ মনে করছেন ভিডিওটি অন্য কোনো জায়গার হতে পারে। অনেকে আবার বলছেন, AI দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ভিডিয়োটি। তবে ইরানি মিসাইল হামলার দৌলতে ইসরায়েলের যে অবস্থা দৃশ্যগুলো মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য যথেষ্ঠ।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একজন লিখেছেন, অনেকেই এটিকে বড় কোনো বিপদের লক্ষণ বলে মনে করছেন। কারণ এমন ঘটনার পরেই সাধারণত বড় বিপর্যয় ঘটে। আবার অনেকে একে বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন। তারা বাইবেলের 'বুক অফ রেভেলেশন ১৯:১৭' এর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে—একজন দেবদূত সূর্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আকাশে উড়ন্ত পাখিদের 'ঈশ্বরের মহাভোজের' জন্য জড়ো হতে ডাকছেন।
Footage showing thousands of crows flying across the Tel Aviv skyline is going viral!
This is considered by many to be a "harbinger of doom” as it is often followed by total catastrophe.
An extremely rare sight that no country ever wants to see.
— The AI Robot Guy on X (@HousebotGuy) March 25, 2026
এক্সের এর ব্যবহারকারী লিখেছেন, সভ্যতার জন্য এটি একটি অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। ইংল্যান্ডে এখনও একে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। প্রাচীন রোমানরা এই ধরনের সংকেত দেখলে আস্ত যুদ্ধ থামিয়ে দিত। প্রাচীন রোমে পুরোহিতরা আকাশের দিকে নজর রাখতেন। তারা পাখিদের ওড়ার ধরণ বা ডাক শুনে সেটিকে দেবতাদের বার্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন, যা যুদ্ধ বা বড় কোনো রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলত।
যুদ্ধের আবহে কাক ওড়ার দৃশ্য দেখে ভয় লাগতে পারে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর পেছনে একটি সাধারণ ব্যাখ্যা আছে। প্রচুর সংখ্যক কাক যখন একসঙ্গে জড়ো হয় তখন তাকে বলা হয় Murder of crows। এটি সম্পূর্ণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। সাধারণত উষ্ণতা পেতে, খাবার খুঁজতে অথবা নিজেদের রক্ষা করার জন্য কাকেরা এভাবে দল বাঁধে। এছাড়া দলের কোনো সদস্য মারা গেলে কিংবা কোনো শিকারি প্রাণীকে তাড়া দিতেও তারা এভাবে একজোট হয়ে ওড়ে। অর্থাত্ কাকেদের এই দলবেঁধে ওড়ার পেছনে কোনও অলৌকিকতা নেই। পাখি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি মূলত বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত একটি আকাশপথ দিয়ে পাখিদের নিয়মিত ঋতুভিত্তিক যাতায়াতের অংশ। প্রতি বসন্তে প্রায় ৫০ কোটি পাখি ইসরায়েলের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে এবং বাসা বাঁধার সময় এই 'হুডেড ক্রো' বা ধূসর বর্ণের কাকগুলো প্রায়ই শহরের এলাকায় এভাবে জড়ো হয়।
কাকের এই বিশাল মিছিলে যখন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, ঠিক তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে ৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের ১,০০০-এর বেশি সেনা মোতায়েনের অনুমতি দিয়েছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন যে ইরানের সাথে আলোচনা চলছে, যদিও ইরান কূটনৈতিক অগ্রগতির এই দাবি অস্বীকার করেছে। এদিকে যুদ্ধ চতুর্থ সপ্তাহে গড়িয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এখন পর্যন্ত ২,০০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতে, ইরানের ভেতরে ইসরায়েলি ও মার্কিন হামলায় ১,২০০-এর বেশি মানুষ মারা গেছেন। লেবাননে অন্তত ১,০০০ মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)