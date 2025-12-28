English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Thousands of Flight Cancelled & Delayed: শুক্রবার বিকেল চারটে থেকে শনিবার বেলা একটা পর্যন্ত তুষারঝড়ের সতর্কতা জারি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দফতর। এ সময়ে নিউইয়র্ক ও দক্ষিণ কানেকটিকাটে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে বলেও জানানো হয়েছিল। আদতে কী ঘটল?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 28, 2025, 12:57 PM IST
Thousands of Flight Cancelled: মহা বিপর্যয়! হাজার হাজার বিমান বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা! অগম্য বিস্তীর্ণ এলাকা! ৯ ইঞ্চি ভয়ংকর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয়েছে ভয়াবহ তুষারঝড় (storms disrupt US)। এর জেরে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বিলম্বিত উড়ানের সংখ্যাও কম নয়। নির্ধারিত সময়েও ছাড়তে পারেনি বহু ফ্লাইট (Thousands of flights delayed, cancelled)।

১৬০০+৭৪০০

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইট অ্যাওয়ারের তথ্য বলছে, শুক্রবার একদিনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৬০০ ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। দেরি করে ছেড়েছে ৭৪০০ ফ্লাইট। ভাবা যায়! ভয়াবহ তুষারঝড়ের কারণে এই বিপর্যয়। জন এফ কেনেডি, নিউইয়র্ক লিবার্টি ও লা গার্ডিয়ার মতো বিমানবন্দরে তুষারঝড়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে। এ ছাড়াও বস্টন, শিকাগো এবং কানাডার টরন্টোতেও তুষারঝড়ের প্রভাব পড়েছে।

মারণ তুষারপাতে 

স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেল চারটে থেকে শনিবার বেলা একটা পর্যন্ত তুষারঝড়ের সতর্কতা জারি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দফতর। এ সময়ে নিউইয়র্ক ও দক্ষিণ কানেকটিকাটে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে। সবচেয়ে ভারী তুষারপাতের আশঙ্কা ছিল সন্ধে ছটা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত। বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিমান চালকদের সতর্কও করা হয়েছে। জরুরি সরঞ্জামের কিট সঙ্গে রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

বাতিল

বেসরকারি জেটব্লু এয়ারওয়েজ ২২৯টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। ডেলটা এয়ারলাইনসের বাতিল হয়েছে ২৪১টি ফ্লাইট। রিপাবলিক এয়ারওয়েজ এবং সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনস যথাক্রমে ১৮০ ও ১৫১টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। এ ছাড়া আমেরিকান এয়ারলাইনস ও ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্রায় ১০০টি নির্ধারিত ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

ভ্রমণে না

নিউইয়র্কের গভর্নর কেথি হোচুল সকলকে খুব জরুরি প্রয়োজন না থাকলে ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এর পরও যদি ভ্রমণ করতে হয়, তাহলে আগে থেকে পরিকল্পনা করুন, ধীরে যান এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য হাতে পর্যাপ্ত সময় রাখুন।

