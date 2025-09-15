Indian man beheaded in Dallas: গলা কেটে ভারতীয়কে নৃশংস খুন! 'নরম আচরণের দিন শেষ...' অভিবাসীদের প্রতি কড়া বার্তা ট্রাম্পের...

Indian man beheaded in Dallas: গলা কেটে ভারতীয়কে নৃশংস খুন! 'নরম আচরণের দিন শেষ...' অভিবাসীদের প্রতি কড়া বার্তা ট্রাম্পের...
Trump on Indian man Dallas beheading: কিউবান সহকর্মীর হাতে নৃশংস নির্মম খুন মোটেল ম্যানেজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহ। চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর মাথা কেটে দেয় অভিযুক্ত সাফাইকর্মী মার্টিনেজ৷
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাম্পের দেশে ভয়ংকর বীভৎস নৃশংসতা! মার্কিন মুলুকে স্ত্রী-পুত্রের সামনেই নৃশংস খুন করা হয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহকে (Indian man Chandramouli Nagamallaiah beheading case)। গলা কেটে খুন করা হয় চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহকে। তারপর স্ত্রী-ছেলের সামনেই সেই কাটা মুণ্ডুতে বেশ কয়েকবার লাথিও মারে অভিযুক্ত কিউবার অভিবাসী কোবোস মার্টিনেজ। তারপর সেই কাটা মুণ্ডুকে হাতে করে তুলে ফেলে দেয় ডাস্টবিনে৷ নৃংশস নির্মম এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে টেক্সাসের ডালাসে (Dallas Murder)।
সেই ঘটনায় এবার কড়া কঠোর ভাষায় বিবৃতি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প। ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকা কোনওভাবেই এই অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি নরম মনোভাব নেবে না। প্রতিশ্রুতি দেন, অভিযুক্তকে আইনের সর্বোচ্চ পরিধিতে বিচার করা হবে। ট্রাম্প লিখেছেন, "নিহত ডালাসের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। কিউবা থেকে আসা একজন অবৈধ বিদেশি যার কোনওভাবেই আমাদের দেশে থাকা উচিত ছিল না, সে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কোনভাবেই সে ছাড় পাবে না।"
ট্রাম্প আরও জানান, "অভিযুক্ত এই ব্যক্তিকে পূর্বেও শিশু যৌন নির্যাতন, অটোয় ভয়াবহ চুরি সহ ভয়াবহ অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে দেশে ফেরানোর কোনও চেষ্টাই করেনি অযোগ্য জো বিডেনের সরকার। কিউবা তাদের দেশে এমন দুষ্ট ব্যক্তিকে চায়নি। বিডেন সরকার তাকে আবার আমেরিকাতেই ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু, আর নয়। নিশ্চিত থাকুন, এইসব অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি নরম আচরণ করার দিন শেষ!"
একটি ভাঙা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কিউবান সহকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কির বাধে মোটেল ম্যানেজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর। তখনই রাগের মাথায় চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর মাথা কেটে দেয় অভিযুক্ত সাফাইকর্মী মার্টিনেজ৷ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি নিহত চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর স্ত্রী-পুত্র। ঘটনাটি ঘটে গত ১০ সেপ্টেম্বর ডালাসের ডাউনটাউন স্যুইটস মোটেলে।
জানা গিয়েছে, এক মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে মোটেলের ঘর পরিষ্কার করছিল অভিযুক্ত মার্টিনেজ। সেই সময় চন্দ্রমৌলি তাঁদের ডেকে বলেন, তাঁর রুমের ওয়াশিং মেশিনটি খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই সেটি যেন ব্যবহার করা না হয়। এই নিয়েই বচসা শুরু হয়। অভিযুক্ত সাফাইকর্মী সেই খারাপ ওয়াশিং মেশিনই ব্যবহার করবে বলে জেদ চেপে ধরেন বলে অভিযোগ। এরপর হঠাতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মার্টিনেজ।
