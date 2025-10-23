English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pakistan: অবিশ্বাস্য! এক কেজি টমেটোর দাম ৭০০ রুপি, অন্যান্য সবজিও হাতের বাইরে, নাভিশ্বাস পাকিস্তানে

Pakistan Vegetable Price: গত কয়েক দশকে এভাবে সবজির আকাল আগে কখনও হয়নি। কোনও কোনও বাজারে টমোটোর দাম চিকেনের থেকে বেশি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 23, 2025, 02:18 PM IST
Pakistan: অবিশ্বাস্য! এক কেজি টমেটোর দাম ৭০০ রুপি, অন্যান্য সবজিও হাতের বাইরে, নাভিশ্বাস পাকিস্তানে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের অবস্থা ভেন্টিলেশনে ছিলই। বিপুল ঋণের বোঝা নিয়েও রাজনৈতিক দলাদলির অন্ত নেই সে দেশে। বিদেশ থেকে আয় বলতে তেমন কিছুই নেই। দেশের গাধা চিনকে বিক্রি করতে হচ্ছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে বিষ ফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল অপারেশন সিঁদুর। দেশ বাঁচাতে বিপুল টাকা গলে গিয়েছে পাক মুলুকের। দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ। তার ফল ভুগতে হচ্ছে পাকিস্তানকে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ছুঁয়েছে আকাশ। এক কিলো টমেটোর দাম গিয়ে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানি মুদ্রায় ৭০০ রুপি। ভারতীয় মুদ্রায় ২২০ টাকারও বেশি। টমেটো খাওয়া পাক মুলুকে এখন বিলাসিতা। একই অবস্থা অন্যান্য জিনিসেরও।

Add Zee News as a Preferred Source

সম্প্রতি প্রবল বন্যা হয়েছে পাকিস্তানের এক বিরাট এলাকায়। ফলে ওইসব এলাকায় যে সবজি হতো তা সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি আফগানিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের কারণে সেখান থেকেও কোনও মালপত্র আসছে না। গোটা সাপ্লাই চেইনটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 

সামা টিভি-র এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত কয়েক দশকে এভাবে সবজির আকাল আগে কখনও হয়নি। কোনও কোনও বাজারে টমোটোর দাম চিকেনের থেকে বেশি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এরকম এক সমস্যা ধীরে ধীরে গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন শহরে একই সবজির দাম বিভিন্ন। 

পঞ্জাবের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। গোটা পাকিস্তানকে বেশিরভাগ খাবার যোগায় পঞ্জাব প্রদেশ। ঝেলমে  এক কিলো টমেটোর দাম হয়েছে ৭০০ টাকা। সেই টমেটো গুজরানওয়ালায় বিক্রি হচ্ছে ৫৭৫ টাকায়। ফয়সলাবাদে এক কিলো টমেটোর দাম এক দিনে ১৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫০০ টাকা। মুলতানে টমেটো বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকায়। কিন্তু সরকারি দর ১৭০ টাকা। লাহোরে টমেটোর হোলসেল দাম ৪০০ টাকা কেজি।

আরও পড়ুন-আকাশ ছুঁয়েও সোনার দামে কেন এমন রেকর্ড পতন! কলকাতার দর কত? এখনই কেনা কি ঠিক হবে..

আরও পড়ুন-গভীর রাতের রাতের এনকাউন্টারে খতম খতরনাক গ্যাংস্টার রঞ্জন-সহ ৪ দুষ্কৃতী, মাথার দাম ছিল...

আফগান সীমান্ত বন্ধের প্রবল প্রভাব পড়েছে কোয়েটা ও  পেশোয়ারে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, দুদেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ হওয়ায় ওপার থেকে কোনও ট্রাক আসছে না। সামা টিভিকে এক ব্যবসায়ী বলেন, ইরান থেকে কিছু পণ্য আসছে কিন্তু তাও অনিয়মিত। ফলে বাজার আগুন হয়েই রয়েছে। 

সাধারণ মানুষের অবস্থা এমন পরিস্থিতিতে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে সবজির বদলে বাদাম ব্যবহার করেছেন তরকারিতে। বিহু রেঁস্তরা তাদের রেসিপি বদল করে ফেলেছে। অধিকাংশ শহরের ব্য়বসায়ী সমিতিগুলো বলছে, সরকার যদি এখনই ব্যবস্থা না নেয় তাহলে পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার নেবে। কিন্তু কীভাবে? সীমান্ত শান্ত না হলে পরিস্থিতির কোনও উন্নতিই হবে না। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
PakistanPakistan crisisPakistan Vegetable PricePak Afghan Clash
পরবর্তী
খবর

US Shutdown: ৭৫০০০০ সরকারি কর্মীকে মাইনেই দিতে পারেননি ট্রাম্প! দেউলিয়া হওয়ার পথে আমেরিকা? শাটডাউনের রহস্য...
.

পরবর্তী খবর

Street Dog in Kolkata Metro Rail: যা কোনওদিনও ঘটেনি, তাই ঘটল! শব্দদানবের হাত থেকে বাঁচতে কলক...