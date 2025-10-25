Tomato Price Rise: অ্যাঁ? ১ কেজি টমেটোর দাম ৬০০ টাকা? কেন টমেটোর দাম ৪০০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গেল? অবিশ্বাস্য...
Tomato Price Rise in Pakistan: আগুন-রাঙা টমেটো। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে পাকিস্তানে চলতি মাসের শুরুতে সীমান্ত ক্রসিংগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার ফল হল মারাত্মক। সাধারণত পাকিস্তানে উৎপাদন কমলে আফগানিস্তান সীমান্ত দিয়ে টমেটো এবং অন্যান্য পণ্য আমদানি করা হয। কিন্তু এখন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সহসাই দু'দেশের মধ্যে টেনশন বেড়ে যাওয়ায় বদলে যাচ্ছে বাণিজ্য থেকে বাজারের হাল। আফগানিস্তানের (Afghanistan) সঙ্গে সীমান্তে সংঘাতের কারণে পাকিস্তানের (Pakistan) প্রধান সীমান্ত ক্রসিংগুলি দিয়ে বাণিজ্য ও যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর ফলে প্রবল প্রভাব পড়ছে দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে (Impact on Pakistan-Afghanistan trade)। আর এর জেরে সবার আগে কোপ পড়ল টমেটোর উপর। টমেটোর দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে (Tomato Price Rise) গিয়েছে পাকিস্তানে।
উত্তেজনা বৃদ্ধি
পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-- এই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে পাকিস্তান চলতি মাসের শুরুতে উত্তর-পশ্চিমের টরখাম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের চমন সীমান্ত ক্রসিংগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। সাধারণত পাকিস্তানে সবজি বা এই ধরনের জিনিসের উৎপাদন কমে গেলে আফগানিস্তানের ওই দুটি সীমান্ত দিয়ে টমেটো এবং সেইসব দ্রুত পচনশীল পণ্য আমদানি করা হত। যা পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণ করে। কিন্তু যুদ্ধ-সংঘাত-উত্তেজনার জেরে সীমান্ত বন্ধ থাকায় সম্প্রতি টমেটোর দাম ৪০০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে! পাকিস্তান জুড়ে খুচরো বাজারে প্রতি কেজি টমেটোর দাম এখন তাই ৬০০ পাকিস্তানি রুপি! ভাবা যায়? অবিশ্বাস্য!
৫৬০ পাকিস্তানি রুপি থেকে ৬০০
ইসলামাবাদের ফল ও সবজি বাজারের এক বিক্রেতা জানান, কীভাবে টমেটো সরবরাহে টান পড়েছে। তিনি বলেন, সীমান্ত বন্ধ থাকায় আফগানিস্তান থেকে সরবরাহ বন্ধ। ইমরান আরও বলেন, এখন ইরান, সিন্ধু ও কোয়েটা থেকে টমেটো আসছে। মানুষের চাহিদা কমেনি, এখনো ক্রেতারা একই পরিমাণ কিনছেন। এদিকে তুলনামূলক সরবরাহ অনেকটা কমে গিয়েছে। ইমরান যোগ করেন, এক সপ্তাহ আগেও টমেটো প্রতি কেজি ৫৬০ পাকিস্তানি রুপিতে বিক্রি হয়েছিল। ফলে সেটা ৬০০ হওয়াটা কি আর খুব আশ্চর্যের?
পরিস্থিতি কবে স্বাভাববিক?
বাণিজ্য ও বাজারের স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, সরকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। আশা করছে, শিগগিরই দাম স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ইসলামাবাদের মার্কেট কমিটির চেয়ারম্যান সাজিদ আব্বাসি বলেছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ টমেটোর দামের আকস্মিক বৃদ্ধির বিষয়টা জানে। তারা সরবরাহ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে। আব্বাসি আরও বলেন, সীমান্ত বন্ধের কারণে দামের এই তারতম্য। এটা আমরা জানি। তাই বিকল্প সরবরাহ নিয়ে ভাবা হচ্ছে। সরবরাহের বিকল্প রুট শক্তিশালী করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি, শিগগিরই দাম স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
