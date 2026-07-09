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ভারতীয়দের জন্য পাকাপাকি দরজা বন্ধ করতে চলেছে ট্রাম্পের আমেরিকা? ভিসা আর গ্রিন কার্ডের নিয়মে অবিশ্বাস্য বদল

Indian Tech Professionals H1B Visa new rule: এর অর্থ, কোনও বিদেশি কর্মীকে গ্রিন কার্ডের জন্য স্পনসর করতে গেলে মার্কিন কোম্পানিগুলিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি বেতন দিতে হবে। এর ফলে সংস্থাগুলো বিদেশি কর্মী নেওয়ার ক্ষেত্রে কম উত্‍সাহ দেখাবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 09, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:44 PM IST
ভারতীয়দের জন্য পাকাপাকি দরজা বন্ধ করতে চলেছে ট্রাম্পের আমেরিকা? ভিসা আর গ্রিন কার্ডের নিয়মে অবিশ্বাস্য বদল
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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