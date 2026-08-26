/সাতসকালে অগ্নিকুণ্ড হাসপাতাল! ভয়াবহ আগুনে ঝলসে মৃত ১৫ সদ্যোজাত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের হাসপাতালে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। বুধবার সকালে গাইনি ওয়ার্ডের নার্সারিতে বিধ্বংসী আগুন। ঝলসে মৃত অন্তত ১৫ সদ্যোজাত। হাসপাতালে জুড়ে হাহাকার পরিস্থিতি। ঘটনাটি ইসলামাবাদের পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (পিমস) হাসপাতালে ঘটে।
ইসলামাবাদের চিফ কমিশনার সোহেল আশরাফ জানান, সকাল প্রায় ৭টার দিকে ওই হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডের নার্সারিতে আগুন লাগে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অগ্নিকাণ্ডের সময় নার্সারিটিতে মোট ১৬ জন নবজাতক চিকিৎসাধীন ছিল। উদ্ধারকর্মীদের দ্রুত ও টানা প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে কুলিং অপারেশন চালানো হয়। তবে সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি শিশুকেই অলৌকিকভাবে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
রেসকিউ কর্মকর্তাদের ধারণা, নার্সারির ভেতরে থাকা একটি এয়ারকন্ডিশনারের (এসি) কম্প্রেসার বিস্ফোরণের কারণে এই মর্মান্তিক আগুনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে আরও বেশ কয়েকজন শিশুর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ফলে মর্মান্তিক এই ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা সামনে আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে। ঘটনাটি ওই হাসপাতালের মাতৃ ও নবজাতক সেবা বিভাগের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও সার্বিক জরুরি সুরক্ষাব্যবস্থার কঙ্কালসার অবস্থাকে আবারও কঠোর উদ্বেগের মুখে ফেলে দিয়েছে।
উল্লেখ্য, এই ঘটনার ঠিক দু'দিন আগে গত সোমবার মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর একটি সরকারি হাসপাতালে শিশু বিভাগে আগুন লাগে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তিন সদ্যোজাত মৃত্যু হয়। ওই সময়ে ইউনিটে ৩৯ শিশু ছিল। বাকিদের দ্রুত বের করে নেওয়া সম্ভব হলেও ৬ জন আশঙ্কাজনক শিশুকে অন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, ভেন্টিলেটর মেশির ব্লাস্ট করে আগুন ধরে যায়।
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