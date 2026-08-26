Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /সাতসকালে অগ্নিকুণ্ড হাসপাতাল! ভয়াবহ আগুনে ঝলসে মৃত ১৫ সদ্যোজাত

সাতসকালে অগ্নিকুণ্ড হাসপাতাল! ভয়াবহ আগুনে ঝলসে মৃত ১৫ সদ্যোজাত

PIMS Hospital fire: সাতসকালে হাসপাতালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। নার্সারিতে থাকা ১৬ জন নবজাতকের মধ্যে ১৫ জনই নিহত হয়েছে। উদ্ধারকারীরা অলৌকিকভাবে মাত্র একটি শিশুকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছেন। কয়েকটি শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃত্যু আরও বাড়তে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 26, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:53 AM IST
সাতসকালে অগ্নিকুণ্ড হাসপাতাল! ভয়াবহ আগুনে ঝলসে মৃত ১৫ সদ্যোজাত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সাতসকালে হাসপাতালের নার্সারি যেন অগ্নিকুণ্ড! ভয়াবহ আগুনে ঝলসে মৃত অন্তত ১৫ সদ্যোজাত
2
3
4
5