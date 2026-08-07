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বাড়িতে ঠাকুমা-দাদুকে গুলিতে থেঁতলে ক্লাস এইটের পড়ুয়া ঝাঁঝরা করল স্কুলের ৭ সহপাঠীকে: সাতসকালে নারকীয় হত্যালীলা

Thailand school shooting: ঘটনাস্থলেই কয়েকজন লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় থাইল্যান্ডের পুলিস ও জরুরি উদ্ধারকারী দল। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 07, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:53 PM IST
বাড়িতে ঠাকুমা-দাদুকে গুলিতে থেঁতলে ক্লাস এইটের পড়ুয়া ঝাঁঝরা করল স্কুলের ৭ সহপাঠীকে: সাতসকালে নারকীয় হত্যালীলা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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