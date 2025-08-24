Cyclone LINGLING-25: এবার ভয়াল লিংলিং-২৫! ঘোর বিঘ্নের হুমকি দিয়ে তোলপাড় করেছে সমুদ্র, হা হা করে ছুটে আসছে উপকূলের দিকে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Tropical Cyclone LINGLING-25: হারিকেন এরিনের পরে ঘূর্ণিঝড় লিংলিং। কয়েক ঘণ্টা আগে উপকূলে আছড়ে পড়েছে। ঘণ্টায় ৮৩ কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ নিয়ে এই ঝড় জনজীবনে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপপুঞ্জে ভারী বৃষ্টি ও তীব্র আবহাওয়া-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 24, 2025, 08:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্থলভাগে আঘাত হেনেছে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন লিংলিং-২৫ (Tropical Cyclone LINGLING-25)! এই মুহূর্তে জাপান (Japan) এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় লিংলিং-২৫-এরা হুমকির মুখে পড়েছে। যা অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্থলভাগে আঘাত হেনেছে। ১৯ অগাস্ট উত্তর ফিলিপাইন সাগরে (Philippine Sea) ঘূর্ণিঝড় লিংলিং-এর সৃষ্টি হয়। 

ঝড়, প্রবল বৃষ্টিপাত, বন্যা

এই ঝড় প্রবল বৃষ্টিপাত, শক্তিশালী বাতাস এবং বন্যার বিপদ ডেকে এসেছে। এটি কিউশু দ্বীপ, শিকোকু দ্বীপ এবং অন্যান্য অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। লিংলিং-এর প্রভাবে পর্যটনেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। কারণ এই ঝড়টি ট্যুরিস্টদের ভ্রমণ-পরিকল্পনা ব্যাহত করেছে।

ঝড়ের গতিপথ এবং

ঘূর্ণিঝড় লিংলিং-এর প্রভাবে কিউশু এবং শিকোকু দ্বীপে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। কিউশু দ্বীপের ফুকুওকা এবং নাগাসাকির মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বৃষ্টি ও বন্যার কারণে সাময়িকভাবে ভ্রমণ ব্যাহত হয়েছে। শিকোকু দ্বীপেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিছু এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। টোকিওর মতো হনশু দ্বীপের প্রধান শহরগুলিতে এর প্রভাব কম হলেও, সেখানেও পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বেশ কিছু পর্যটন-ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা ছিল।

ঘণ্টায় ৮৩ কিলোমিটার

ঘূর্ণিঝড় লিংলিং মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কিউশু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আছড়ে পড়েছে। ঘণ্টায় ৮৩ কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ নিয়ে এই ঝড় জনজীবনে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিউশু, হনশু এবং শিকোকু দ্বীপপুঞ্জে ভারী বৃষ্টি ও তীব্র আবহাওয়া-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বন্যা ও ভূমিধসের সতর্কতা জারি করেছে। কিছু অঞ্চলে ব্যাপক আবহাওয়া-বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যদিও এখনও কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি, তবে ঝড়টি জাপানের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণকারী পর্যটকদের জন্য আচমকাই একটি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে, যা মোটেই সুখকর নয়।

পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা, সতর্কতা

জাপানে ভ্রমণকারী পর্যটকদের জন্য এই মুহূর্তে আবহাওয়ার লেটেস্ট খবর সম্পর্কে অবগত থাকাটাই তাই অপরিহার্য। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা নিয়মিত আপডেট প্রদান করছে। যা পর্যটকদের তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করছে। যেসব এলাকায় বন্যা বা ভূমিধসের ঝুঁকি বেশি, বিশেষ করে কিউশু এবং শিকোকুতে, সেগুলি এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। হনশু দ্বীপে ভ্রমণের সময় স্থানীয় পরিবহণের সময়সূচি যাচাই করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, সেখানে বিলম্বটাই এখন স্বাভাবিক। এছাড়াও বলা হয়েছে, প্রবল বৃষ্টির সময়ে, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় ঘরের ভেতরেই থাকুন।

