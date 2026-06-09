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Truck Minibus Collision: ট্রাক-মিনিবাসের সংঘর্ষে রক্তে ভিজল রাস্তা! ভয়ংকর পথদুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের মৃত্যু!

Truck Minibus Collision in Dubai Road Crash: যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ট্রাকটি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিছন থেকে আসা মিনিবাসটি সজোরে ওই ট্রাকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে ঘটনাস্থলেই কয়েকজনের মৃত্যু হয় এবং একাধিক শ্রমিক গুরুতর আহত হন।

Published: Jun 09, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:56 PM IST
Truck Minibus Collision: ট্রাক-মিনিবাসের সংঘর্ষে রক্তে ভিজল রাস্তা! ভয়ংকর পথদুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের মৃত্যু!

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