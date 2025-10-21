H-1B Visa Update: H-1B ভিসা নিয়ে বিশাল আপডেট, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ভারতীয় চাকরিজীবী-পড়ুয়ারা

H-1B Visa Update: H-1B ভিসা নিয়ে বিশাল আপডেট, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ভারতীয় চাকরিজীবী-পড়ুয়ারা
H-1B Visa Update: ১৯ সেপ্টেম্বর মাসে নতুন ভিসা ফি চালু করার পর প্রবল বিভ্রান্তিতে পড়ে যান H-1B ভিসাধারীরা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এইচ-ওয়ানবি ভিসা নিয়ে চাপ বাড়ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরে। আমেরিকার চেম্বার অব কমার্স ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করার পরই মুখ খুলেছে সরকার। H-1B ভিসার নিয়ম নিয়ে ব্যাখ্যা এল সরকারের তরফে। এর ফলে H-1B ধারী কর্মী ও পড়ুয়াদের উপর থেকে চাপ এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল। এবছর, ১৯ সেপ্টেম্বর মাসে নতুন ভিসা ফি চালু করার পর প্রবল বিভ্রান্তিতে পড়ে যান H-1B ভিসাধারীরা। কারণ সরকার ঠিক কী বলতে চাইছে তা স্পষ্ট ছিল না।
সম্প্রতি H-1B-র ফি ১৫০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে করে দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ডলার। US Citizenship and Immigration Services (USCIS)-র তরফে বলা হয়েছে যেসব কলেজ গ্রাজুয়েট ইতিমধ্যেই আমেরিকায় রয়েছেন তাদের ওই ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে না।
কী বলা হয়েছে নতুন বিবৃতিতে
যারা অন্যান্য ভিসা থেকে, যেমন F-1 স্টুডেন্ট ভিসা থেকে H-1B ভিসায় এসেছেন তাদের ওই ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে না।
H-1B ভিসায় যারা রয়েছেন তারা যদি তাদের স্টেটাস বদল করতে চান বা আমেরিকায় থাকার মেয়াদ বাড়াতে চান তাদেরও নতুন ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে না।
যাদের H-1B ভিসা রয়েছে তারা যদি আমেরিকায় থাকতে পারবেন বা বাইরে থেকে আমেরিকায় আসতে পারবেন।
যারা বাইরে থেকে নতুন করে H-1B ভিসা চাইবেন তাদের জন্যই নতুন ভিসা নিয়ম প্রযোজ্য।
আমেরিকা সরকারের এই নতুন ব্যাখ্যায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ভারতীয় পড়ুয়া ও চাকরিজীবীরা। যারা F-1 স্টুডেন্ট ভিসা ও L-1 ওয়ার্কিং ভিসায় রয়েছেন তাদের উপরে কোনও প্রভাব পড়বে না।
L-1 ভিসা কোনও কোম্পানি চাইলে তাদের কর্মীদের আমেরিকায় তাদের অফিসে নিয়োগ করতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে যারা F-1 ভিসা থেকে H-1B ভিসায় আসবেন তাদেরও ওই ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে না।
