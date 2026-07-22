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ওষুধের বাজারে ট্রাম্পের বড় চমক! ২ বছর সম্পূর্ণ ফ্রি, তারপরই বসছে ২০০% শুল্কের খাঁড়া

Generic Medicines Tariff: মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসকদের লেখা প্রেসক্রিপশনের ৯০ শতাংশের বেশিজুড়েই থাকে জেনেরিক ওষুধ। ফলে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত বিশ্বজুড়ে ওষুধ রপ্তানিকারক দেশ ও কোম্পানিগুলোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:03 AM IST
ওষুধের বাজারে ট্রাম্পের বড় চমক! ২ বছর সম্পূর্ণ ফ্রি, তারপরই বসছে ২০০% শুল্কের খাঁড়া
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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