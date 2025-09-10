Donald Trump: 'তোমরাও ১০০% শুল্ক বসাও'! 'অবাধ্য' ভারতকে একা সামলাতে না পেরে এখন ইউরোপের দুয়ারে ট্রাম্প...

Donald Trump: 'তোমরাও ১০০% শুল্ক বসাও'! 'অবাধ্য' ভারতকে একা সামলাতে না পেরে এখন ইউরোপের দুয়ারে ট্রাম্প...
Donald Trump: আগেই ভারতের উপর ২৫ শতাংশ টারিফ আরোপ করেছে। এরপরও ডোনাল্ড ট্রাম্প চুপ করে বসছেন না। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইইউ-কে জানিয়েছে, ভারত ও চিনের উপর তারা যেন ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে (EU) অনুরোধ করেছেন যে, যেন তারা ভারত ও চিনের উপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক (tariff) আরোপ করে। এর লক্ষ্য হল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর চাপ সৃষ্টি করা।
এই অনুরোধটি একটি ভিডিয়ো কলে জানানো হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক প্রতিনিধি ডেভিড ও'সালিভান এবং অন্যান্য ইইউ কর্মকর্তাদের। সেই সময় ইইউ প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে এসে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনায় ছিলেন। এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা প্রস্তুত, এখনই করতে পারি, তবে ইউরোপিয়ান অংশীদাররা যদি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসে, তাহলেই করব।'
ট্রাম্প সরাসরি আলোচকদের বলেন, 'সরাসরি সমাধান হলো – সবাই মিলে বড় শুল্ক আরোপ করি, এবং এই শুল্ক বজায় রাখি যতক্ষণ না চিন রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করে। ও তেলের জন্য আসলে বেশি বিকল্প বাজার নেই।'
একজন ইউরোপীয় কূটনীতিক জানান, যুক্তরাষ্ট্র বলেছে তারা নিজেরাও এমন শুল্ক আরোপ করতে প্রস্তুত, যদি ইউরোপও একই পদক্ষেপ নেয়। 'তারা বলছে: আমরা করব, কিন্তু তোমাদেরও আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে,' বলেন ওই কূটনীতিক। এই ধরনের সিদ্ধান্ত ইইউ-এর বর্তমান নীতির থেকে অনেকটাই আলাদা, যেখানে তারা মূলত নিষেধাজ্ঞা দিয়েই রাশিয়াকে আলাদা করার চেষ্টা করছে, শুল্ক নয়।
ভারত ও চিন রাশিয়ার প্রধান তেল ক্রেতা:
জানা গিয়েছে, ইউরোপের দেশগুলি এখন চিন্তা করছে চিন ও ভারতের মতো দেশগুলোর উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা (secondary sanctions) দেওয়ার, তবে বিষয়টি জটিল কারণ ইইউ-এর সঙ্গে এই দেশগুলোর ব্যাপক ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। রাশিয়ার তেলের বড় ক্রেতা হল ভারত ও চিন- যা ২০২২ সালে ইউক্রেনে বড় আকারে হামলার পর মস্কোর অর্থনীতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
ট্রাম্প আগেও একাধিকবার ভারত ও চিনের উপর কঠোর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন তাদের রাশিয়ার তেল কেনার জন্য। এ বছর শুরুর দিকে তিনি ভারতের উপর শুল্ক ২৫ শতাংশ টারিফ বাড়িয়েছিলেন। তবে তিনি এখনও পর্যন্ত তার সব কঠোর হুমকি বাস্তবায়ন করেননি। মাঝে মধ্যে তিনি ইউরোপকেও সমালোচনা করেছেন, কারণ ইউরোপ এখনও পুরোপুরি রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি-যদিও ২০২৪ সালে ইইউ এখনও প্রায় ১৯% গ্যাস রাশিয়া থেকেই আমদানি করেছে।
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতের ইঙ্গিত:
মঙ্গলবার পরে, ট্রাম্প কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখান ভারতের প্রতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত একসঙ্গে বাণিজ্য সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় আছেন।
