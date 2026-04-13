Iran-Israel War: হরমুজ বন্ধ করলেন প্রতিহিংসাপ্রিয় ট্রাম্প: তেলের দাম বেড়ে ১০০ ডলার, মুখ থুবড়ে পড়ল সেনসেক্স-- বিরাট মহার্ঘ হবে LPG?

Iran-Israel War: হরমুজ বন্ধ করলেন প্রতিহিংসাপ্রিয় ট্রাম্প: তেলের দাম বেড়ে ১০০ ডলার, মুখ থুবড়ে পড়ল সেনসেক্স-- বিরাট মহার্ঘ হবে LPG?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম প্রধান ধমনী হিসেবে পরিচিত 'হরমুজ় প্রণালী' নিয়ে আবারও চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক এক নির্দেশনায় এই প্রণালীটি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
মার্কিন নৌবাহিনীকে (US Navy) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা এই জলপথ দিয়ে যাতায়াতকারী যেকোনো জাহাজ থামিয়ে তল্লাশি চালায় অথবা প্রয়োজনে পথ রোধ করে। ওয়াশিংটনের এই কঠোর অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র বিশ্বের ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে এক বিশাল কম্পন সৃষ্টি করেছে।
কী প্রভাব পড়েছে আজ থেকেই:
৯ দিনের মাথায় ফের আন্তর্জাতিক খোলা বাজারে ব্যারেল পিছু অশোধিত তেলের দাম ১০০ ডলার স্পর্শ করল। মার্কিন তৈল বাহী সবকটি জাহাজ কি হরমুজ প্রণালী তে আটকে দিয়েছে ইরান। এর সরাসরি প্রভাব সপ্তাহের প্রথম দিন পড়তে শুরু করেছে এশিয়ার শেয়ার বাজারে। সেন্সেক্স ১৪৪৬.৩৭ পয়েন্ট নেমে সকালে বাজার খুলেছে ৭৬, ১০৩.৮৮ পয়েন্টে। একইভাবে নিফ্টি ৪০৫.৯০ পয়েন্ট নেমে বাজার খুলেছে ২৩,৬৪৪.৭০ পয়েন্টে।
ট্রাম্পের নির্দেশ:
ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ইরানের ওপর 'চূড়ান্ত চাপ' (Maximum Pressure) দেওয়ার নীতি রেখেছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষা এবং নির্দিষ্ট কিছু দেশের 'বেআইনি' কার্যক্রম বন্ধ করতেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ট্রাম্পের নির্দেশ অনুযায়ী, পারস্য উপসাগর থেকে ওমান উপসাগরে প্রবেশের এই সংকীর্ণ পথটিতে মার্কিন নৌবাহিনীর রণতরীগুলো অবস্থান নেবে এবং নজরদারি জোরদার করবে।
জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক প্রভাব:
হরমুজ প্রণালী দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের মোট ব্যবহৃত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয়। সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো বড় রপ্তানিকারক দেশগুলো এই পথটির ওপরই নির্ভরশীল।
অবরোধের খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি এই অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উসকে দেবে। বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলো, যারা মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, তারা চরম সংকটে পড়তে পারে।
ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা:
হরমুজ প্রণালী সরাসরি ইরানের উপকূল সংলগ্ন হওয়ায় তেহরান জানিয়েছে এই ঘটনা তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত। ইরান ইতিপূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছে যে, তাদের তেল রপ্তানি যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তবে তারা এই হরমুজ় পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে।
মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ থামানোর এই সক্রিয় প্রচেষ্টা যেকোনও মুহূর্তে দু’পক্ষের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘাতের তারি করতে পারে। ইতোমধ্যেই ওই অঞ্চলে পেন্টাগন অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজ এবং যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে, যা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিচ্ছে।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:
ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। ইসরায়েল-সহ যুক্তরাষ্ট্রের কিছু মিত্র দেশ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চিন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। চিন এই অঞ্চলের তেলের বড় গ্রাহক, তারা মনে করছে এই ধরনের একতরফা অবরোধ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন এবং মুক্ত বাণিজ্যের পরিপন্থী। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপুঞ্জ শান্তি বজায় রাখার এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে।
বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল:
শিপিং কোম্পানিগুলো এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্গো জাহাজের রুট পরিবর্তনের চিন্তা করছে, যা দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল। বিমা কোম্পানিগুলো এই অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজের ওপর 'ওয়ার রিস্ক প্রিমিয়াম' বা যুদ্ধের ঝুঁকি বাবদ অতিরিক্ত মাশুল বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে পণ্য পরিবহনের খরচ বেড়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
হরমুজ় প্রণালীতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই 'সম্পূর্ণ অবরোধের' অমানবিক সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র যুদ্ধ বাঁধানোর কৌশল নয়, বরং এটি একটি বড় ধরণের রাজনৈতিক কেলেংকারি। এর মাধ্যমে আমেরিকা, ইরানকে পুরোপুরি কোণঠাসা করতে চায়।
তবে এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা যে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আগামী কয়েক দিন এই অঞ্চলের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে বিশ্ব আবার কোনও বড় যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে কি না। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল এখন পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করছে এবং আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের উপায় খুঁজছে।
