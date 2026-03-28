Iran-Israel war: ইসরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলায় এবার মৃত্যু খামেইনির পুত্র মুজতবার, ট্রাম্পের ঘোষণার পরই তোলপাড় বিশ্ব

Iran-Israel war: ইসরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলায় এবার মৃত্যু খামেইনির পুত্র মুজতবার, ট্রাম্পের ঘোষণার পরই তোলপাড় বিশ্ব
Trump on Mojtaba Khamenei: মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এর আগে দাবি করেছিলেন যে, মুজতবা খামেইনি মারাত্মকভাবে আহত এবং বিকৃত হয়ে গেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুজতবা খামেইনি মৃত? অন্তত ট্রাম্প এমনটাই দাবি করছে। যুদ্ধের ভয়াবহ উত্তেজনার মধ্যেই ইরানের নতুন সুপ্রিম লিডার আলি খামেইনির মৃত্যুর পর এবার মুজতবা খামেইনির শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। শুক্রবার ফ্লোরিডার মায়ামিতে 'ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ প্রায়োরিটি সামিটে' বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের নবনিযুক্ত সুপ্রিম লিডার মুজতবা খামেইনি হয়ত মৃত, নয়ত অত্যন্ত গুরুতর শারীরিক অবস্থায় রয়েছেন।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইসরায়েলি ও মার্কিনি যৌথ হামলায় সুপ্রিম লিডার আলি খামেইনির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুজতবা খামেইনিকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তাকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি।
ট্রাম্পের বক্তব্য
সামিটে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, 'ইরানের বর্তমান নেতৃত্ব এখন সম্পূর্ণ ভঙ্গুর। তাদের সুপ্রিম লিডার এখন আর 'সুপ্রিম' নেই—তিনি মৃত। আর তাঁর ছেলে (মুজতবা) হয়ত মারা গিয়েছেন, নয়ত তার অবস্থা খুবই খারাপ। কারণ কেউ তাকে দেখেনি বা তার কথা শোনেনি।'
ট্রাম্প আরও দাবি করেন যে, মার্কিন সামরিক অভিযান ইরানের বিমান বাহিনী, নৌবহর এবং কমান্ড স্ট্রাকচারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার মতে, ইরান এখন একটি নেতৃত্বহীন দেশ এবং তারা যুদ্ধের ময়দানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হচ্ছে। তিনি বলেন, 'তারা এখন চুক্তি করার জন্য আমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছে।'
মুজতবা খামেইনিকে নিয়ে রহস্য
মুজতবা খামেইনি গত ৮ মার্চ সুপ্রিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব নিলেও তার কোনও ভিডিয়ো বার্তা বা জনসম্মুখে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। তার হয়ে বিভিন্ন বিবৃতি কেবল রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে কেবল পাঠ করা হয়েছে। এই রহস্যময় অনুপস্থিতিই তার স্বাস্থ্য নিয়ে জল্পনার মূল কারণ।
১. গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনা:
মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এর আগে দাবি করেছিলেন যে, মুজতবা খামেইনি মারাত্মকভাবে আহত এবং বিকৃত হয়ে গেছেন। বিভিন্ন পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারির হামলায় তিনি তার একটি পা হারিয়েছেন এবং লিভার বা পাকস্থলীতে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।
২. কোমায় থাকার গুঞ্জন:
ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য সান' দাবি করেছে যে, মজতবা তেহরানের সিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে কোমায় রয়েছেন। এমনকি তাঁকে চিকিৎসার জন্য মস্কোতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও কিছু অসমর্থিত সূত্র দাবি করেছে।
৩. ইরানের দাবি:
তেহরান এই সমস্ত দাবিকে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। জাতিসংঘে ইরানের প্রতিনিধি আলি বাহরিনি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা জনিত কারণেই সুপ্রিম লিডারকে সামনে আনা হচ্ছে না। তিনি দাবি করেন, মুজতবা খামেইনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন।
ইরানের কমান্ড কাঠামো
মুজতবা খামেইনির এই সম্ভাব্য অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা ইরানের শাসনব্যবস্থায় এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যদি মুজতবা সত্যিই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থায় না থাকেন, তবে ইরানের নিয়ন্ত্রণ এখন সরাসরি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এর হাতে চলে গেছে। এর ফলে ইরান এখন একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে একটি সামরিক ও নিরাপত্তা ভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার পথে।
বিশ্বে প্রভাব
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন করে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি ইরানের সঙ্গে একটি স্থায়ী চুক্তি করতে চান, তবে তা হতে হবে আমেরিকার শর্ত অনুযায়ী। তিনি বলছেন যে ইরান এখন 'পালাবার পথে' এবং তাদের সামরিক ক্ষমতা বলতে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।
মুজতবা খামেইনি কি সত্যিই মৃত নাকি নিরাপত্তার খাতিরে আত্মগোপন করে আছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। তবে ট্রাম্পের এই আক্রমণাত্মক দাবি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ওয়াশিংটন এখন তেহরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের কৌশল গ্রহণ করেছে। যদি মজতবা খামেনি অদূর ভবিষ্যতে জনসম্মুখে না আসেন, তবে ইরানের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়তে পারে।
