Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার ওষুধেও ১০০% কর! ট্রাম্পের শুল্ক গুঁতোয় কতটা ক্ষতি হবে ভারতীয় ফার্মা কোম্পানিগুলির?

How 100 percent tariff will hit Indian pharma business: ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত জেনেরিক ওষুধের ৪৫ শতাংশেরও বেশি এবং বায়োসিমিলার ওষুধের ১৫ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। ২০২৪ অর্থবর্ষে ভারতের মোট ২৭.৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওষুধ রফতানির ৩১ শতাংশ-ই, অর্থাৎ ৮.৭ বিলিয়ন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হয়েছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 26, 2025, 11:21 AM IST
Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার ওষুধেও ১০০% কর! ট্রাম্পের শুল্ক গুঁতোয় কতটা ক্ষতি হবে ভারতীয় ফার্মা কোম্পানিগুলির?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ট্রাম্পের ট্যারিফ বোমা! এবার একেবারে ১০০ শতাংশ! ১ অক্টোবর থেকে ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। আমদানিকৃত ওষুধের উপর এই শুল্ক আরোপ হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, রাশিয়া থেকে তেল কেনায় আগেই ভারতের রফতানিকৃত পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। যার জেরে ভারতীয় পণ্যের উপর মোট শুল্কের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। এখন আমদানিকৃত ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হলে, বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছে মার্কিন মুলুকে ভারতের ওষুধের রফতানি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, "১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে আমরা ব্র্যান্ডেড এবং পেটেন্টযুক্ত যেকোনও ওষুধ আমদানির উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব, যদি না সেই কোম্পানিগুলি আমেরিকায় তাদের ওষুধ উৎপাদন কারখানা তৈরি করে!" ট্রাম্পের দাবি, "জাতীয় নিরাপত্তা এবং অন্যান্য কারণে"ই এই কর আরোপ প্রয়োজন।

এখন ভারত কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে?

আমেরিকা, ভারতে তৈরি ওষুধের বৃহত্তম রফতানি বাজার। ফার্মাসিউটিক্যালস এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুসারে, ২০২৪ অর্থবর্ষে ভারতের মোট ২৭.৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওষুধ রফতানির ৩১ শতাংশ-ই, অর্থাৎ ৮.৭ বিলিয়ন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হয়েছে। টাকার অংকে যার পরিমাণ ৭,৭২,৩১ কোটি টাকা। ২০২৫-এর প্রথমার্ধে আরও ৩.৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওষুধ রফতানি করা হয়েছে। টাকার অংকে যার মূল্য ৩২,৫০৫ কোটি টাকা।

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত জেনেরিক ওষুধের ৪৫ শতাংশেরও বেশি এবং বায়োসিমিলার ওষুধের ১৫ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। ড. রেড্ডি'স, অরবিন্দ ফার্মা, জাইডাস লাইফ সায়েন্সেস, সান ফার্মা এবং গ্ল্যান্ড ফার্মার মতো সংস্থাগুলি তাদের মোট আয়ের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ মার্কিন বাজার থেকে আয় করে বলে জানা গিয়েছে

মার্কিন নাগরিকরা ভারতে উৎপাদিত কম দামের জেনেরিক ওষুধের উপর নির্ভরশীল। এখন করের বোঝা চাপলে ওষুধের দাম বৃদ্ধি পাবে। ফলে একদিকে যেমন রফতানি কমে ওষুধের ঘাটতি দেখা দেবে, তেমনই ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি লোকসানের মুখোমুখি হবে বলে আশঙ্কা। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

