English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Crude Oil Price: ১০০ ডলার ছাড়াল তেল, সর্বকালীন ঐতিহাসিক রের্কড দামে; ট্রাম্পের আশ্বাস, কমবে দ্রুত

Crude Oil Price: ১০০ ডলার ছাড়াল তেল, সর্বকালীন ঐতিহাসিক রের্কড দামে; ট্রাম্পের আশ্বাস, কমবে দ্রুত

Donald Trump on Crude Oil Price: পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার জেরে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়েছে। এই আবহেই স্বস্তির কথা বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মতে, ইরানের পরমাণু হুমকি নির্মূল করার জন্য এই সাময়িক মূল্যবৃদ্ধি একটি 'সামান্য ত্যাগ'।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 9, 2026, 11:14 AM IST
Crude Oil Price: ১০০ ডলার ছাড়াল তেল, সর্বকালীন ঐতিহাসিক রের্কড দামে; ট্রাম্পের আশ্বাস, কমবে দ্রুত
তেলের দাম নিয়ে বড় কথা ট্রাম্পের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জেরে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মনে করেন, ইরানের পরমাণু হুমকি নির্মূল করার জন্য তেলের এই সাময়িক মূল্যবৃদ্ধি খুবই 'সামান্য একটি ত্যাগ'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Petrol Price Hike: দুয়ারে যুদ্ধ: শুরু তেল নিয়ে কাড়াকাড়ি, ১ লিটার পেট্রোলের দাম ৩০০ পার

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের পরমাণু সক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গেলে তেলের দাম দ্রুত কমে আসবে। তিনি বলেন, 'ইরানের পরমাণু হুমকি শেষ হলে তেলের দাম দ্রুত হ্রাস পাবে। আমেরিকা এবং বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য বর্তমানে তেলের এই সাময়িক দাম বৃদ্ধি খুবই সামান্য একটি বিষয়। কেবল মূর্খরাই ভিন্ন কিছু ভাববে!'

জানা গিয়েছে, গত রবিবার বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম তেলের দাম এই পর্যায়ে পৌঁছাল।

এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এমন আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন। ইরানসহ উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এবং বিভিন্ন তেল শোধনাগারে হামলার কারণে বিশ্বজুড়ে তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তেলের দাম বাড়ার প্রভাবে পুঁজিবাজারেও ধস নেমেছে। ব্যবসায়ীরা ভয় পাচ্ছেন যে, জ্বালানির উচ্চমূল্য মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ইরানে মার্কিন সামরিক অভিযানের পর যুক্তরাষ্ট্রেও জ্বালানির দাম ব্যাপক বেড়েছে। গত রবিবার সেখানে প্রতি গ্যালন গ্যাসোলিনের গড় দাম ৩.৪৫ ডলারে পৌঁছেছে, যা গত সপ্তাহের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি।

আরও পড়ুন:Iran-Israel-US war: ট্রাম্পের থেকে ২৭ হাজারেরও বেশি বোমা কিনছে ইসরায়েল, হাজার-হাজার কোটি টাকার 'ফাঁসে' ইরান?

প্রসঙ্গত, অন্যদিকে ইরানে ট্রাম্পের হুমকি উড়িয়ে সোমবার খামেইনিপুত্র মুজতবার নাম সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ৮৮ জন আলেম নিয়ে গঠিত 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস' এক বিবৃতিতে জানায়, 'এক নির্ণায়ক ভোটের মাধ্যমে আয়াতুল্লাহ সৈয়যেদ মুজতবা হোসাইনি খামেইনিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের তৃতীয় সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।'

উল্লেখ্য, আয়াতোল্লা আলি খামেইনির মৃত্যুর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ইরানের সর্বোচ্চ নেতানিয়োগের বিরোধিতা করে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ওয়াশিংটনের অনুমোদন ছাড়া মুজতবা খামেইনি বেশিদিন টিকতে পারবেন না। কিন্তু ইরান ট্রাম্পের হুমকিকে তোয়াক্কা না করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
trumpOil Pricesiranglobal economyFuel Crisis
পরবর্তী
খবর

Iranian Supreme Leader: ট্রাম্প-হুমকি উড়িয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেইনিপুত্র মুজতবা, যুদ্ধের মোড় এবার কোনদিকে যাবে?
.

পরবর্তী খবর

LPG Booking Rules Big Change: বিগ ব্রেকিং-- হেঁশেলে হরমুজ় তাপ, দাম তো বাড়লই এবার সিলিন্ডার...