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‘ইরানকে কিছুই অফার করিনি’, পরমাণু সমঝোতার বদলে নিষেধাজ্ঞা ছাড়ের খবর খারিজ ট্রাম্পের

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল ও ইরানের আটকে থাকা অর্থ ছাড়ার প্রস্তাব দেওয়ার খবর অস্বীকার করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ইরানকে তিনি ‘কিছুই অফার করেননি’। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 29, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:50 AM IST
‘ইরানকে কিছুই অফার করিনি’, পরমাণু সমঝোতার বদলে নিষেধাজ্ঞা ছাড়ের খবর খারিজ ট্রাম্পের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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‘ইরানকে কিছুই অফার করিনি’, পরমাণু সমঝোতার বদলে নিষেধাজ্ঞা ছাড়ের খবর খারিজ ট্রাম্পের
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