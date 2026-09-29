/‘ইরানকে কিছুই অফার করিনি’, পরমাণু সমঝোতার বদলে নিষেধাজ্ঞা ছাড়ের খবর খারিজ ট্রাম্পের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের সঙ্গে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে কূটনৈতিক আলোচনা চলার মধ্যেই বড় দাবি খারিজ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানকে পরমাণু কর্মসূচিতে ছাড় দেওয়ার বিনিময়ে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল বা আটকে থাকা অর্থ ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন—এমন খবর প্রকাশ্যে আসার পর তা সরাসরি অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প দাবি করেন, এই খবর সত্য নয়। ইরানকে তিনি কোনও ধরনের ছাড়ের প্রস্তাব দেননি।
কী দাবি করা হয়েছিল?
এর আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম Axios-এর প্রতিবেদনে কয়েকজন মার্কিন কর্মকর্তার বক্তব্যের ভিত্তিতে দাবি করা হয়েছিল, ইরান তার পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে নির্দিষ্ট ও বাস্তব পদক্ষেপ নিলে ওয়াশিংটন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। পাশাপাশি ইরানের আটকে থাকা অর্থের একটি অংশ ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছিল।
আলোচনায় আসল বাধা কোথায়?
আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। মার্কিন প্রশাসন চাইছে, যে কোনও চুক্তির ক্ষেত্রে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং তার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা থাকুক। অন্যদিকে, ইরানের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা, আটকে থাকা অর্থ এবং হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতিও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সামনে আনা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুই পক্ষের অবস্থানের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক মতপার্থক্য রয়ে গিয়েছে।
মধ্যস্থতায় কাতার ও পাকিস্তান
ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে সরাসরি সমঝোতা এখনও হয়নি। কাতার ও পাকিস্তান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে। নতুন করে আলোচনা শুরু করার সম্ভাবনাও রয়েছে। এর আগে ইরান সাত দিনের একটি প্রস্তাব দিয়েছিল বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে। সেখানে যুদ্ধবিরতি, হরমুজ প্রণালী নিয়ে ব্যবস্থা এবং পরমাণু আলোচনা ফের শুরু করার মতো বিষয় ছিল। ট্রাম্প সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে এরপরও নতুন আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।
এখন পরিস্থিতি কী?
এই মুহূর্তে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি। নিষেধাজ্ঞা শিথিল, আটকে থাকা অর্থ ছাড়া এবং পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে দুই পক্ষের অবস্থান এখনও পুরোপুরি মেলেনি। ফলে পরবর্তী আলোচনায় কে আগে কী ছাড় দেবে এবং সেই ছাড় কীভাবে কার্যকর ও যাচাই করা হবে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।
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