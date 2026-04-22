CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Iran US War: শেষ মুহূর্তে ভেস্তে গেল ইসলামাবাদ বৈঠক: বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে আগুন, শেয়ার বাজারে বড় ধস

US-Israel-Iran War Ceasefire Extended: সংঘাত মেটার বদলে অনিশ্চয়তা বাড়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম এক লাফে অনেকটাই বেড়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি শান্ত না হওয়ায় তেলের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় এই দাম বৃদ্ধি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 22, 2026, 10:34 AM IST
অয়ন ঘোষাল: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি ফেরানোর যে শেষ আশাটুকু ছিল, তা আপাতত অনিশ্চয়তার মুখে। এর ফলে আজ ভোর থেকেই বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। 

পাক রাজধানী ইসলামাবাদে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ইরান এবং আমেরিকার। স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছিলেন গতকাল। তাঁর প্রতিনিধি দল পাকিস্তান রওয়ানা হয়ে গেছিল। পরে হঠাৎ করেই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হোয়াইট হাউস জানায় শান্তি বৈঠক অনিশ্চিত। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ ভোর থেকে এশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশে শেয়ার বাজারে পতন। দাম বাড়ল তেলের।

অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি এই ঘোষণা দিলেন। যদিও ইরান দ্বিতীয় দফার এই বৈঠকে যোগ দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছে। মঙ্গলবার রাতে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প জানান, ইরানের সরকার বর্তমানে ভেঙে পড়েছে। তাই তেহরান যাতে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে, সেই সুযোগ দিতেই তিনি এই যুদ্ধবিরতি বাড়াচ্ছেন। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি হুমকি দিয়েছিলেন যে, চুক্তি না হলে ইরানে বোমা হামলা শুরু করা হবে।

যুদ্ধবিরতি বাড়ালেও ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন যে, ইরানের বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধ আগের মতোই বহাল থাকবে। ইরান এই অবরোধ তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল এবং এটিই ছিল তাদের বৈঠকে না আসার অন্যতম প্রধান কারণ।

ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, তেহরান চাপের মুখে কোনো আলোচনায় বসবে না। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, নৌ-অবরোধ বহাল থাকা মানে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থার মতোই। যতক্ষণ এই অবরোধ থাকবে, ততক্ষণ তারা হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করবে না।

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার নিশ্চিত করেছেন যে, ইরান এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের পাকিস্তানে যাওয়ার কথা থাকলেও সফরটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের অনুরোধেই তিনি হামলা আপাতত স্থগিত রেখেছেন। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, ইসরায়েল ও আমেরিকার হামলায় ইরানের শীর্ষ নেতৃত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেখানে ক্ষমতার লড়াই চলছে। কট্টরপন্থী অংশটি এখন যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

