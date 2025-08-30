English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Trump's Death Rumour: মৃত্যু হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের! বিশ্ব জুড়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টের মহাসুনামি...হোয়াইট হাউস বলল...

Trump Death Rumour Sweeps X: এই খবর, তার অভিঘাত ও সেটাকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে চলা বিতর্কে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে হোয়াইট হাউস। তাদের তরফে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর মৃত্যুর খবর ভিত্তিহীন। তাহলে কে মৃত্যুর খবর ছড়াল?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 30, 2025, 07:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্দ্রপতন! আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে ৭৯ বছর বয়সি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (US President Donald Trump)! বিশ্ব জুড়ে শুল্ক-যুদ্ধের আবহেই এ কী খবর!  ৪৭ তম মার্কিন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর খবরে (Trump's Death News) স্তম্ভিত গোটা বিশ্ব। যদিও ট্রাম্পের মৃত্যুসংবাদ কোনও সরকারি বিবৃতি বা হোয়াইট হাউসের (White House) তরফে মেলেনি। খবরটি ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়া মারফত। আর এমন খবরে শোরগোল নেটপাড়ায়। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল?

আরও পড়ুন: India US Tariff: ভারতের ঘাড়ে ৫০% শুল্ক চাপিয়ে ঘোর বিপদে স্বয়ং ট্রাম্পই! খোদ মার্কিন আদালতই ট্রাম্পের শুল্ক-সিদ্ধান্তকে সটান বলে দিল...

ট্রাম্পের মৃত্যু

প্রসঙ্গত, জুলাই মাসেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে আঘাতের চিহ্নের ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর পা-ও ছিল ফোলা। সেই ছবি নিয়ে নানা জল্পনা মাথাচাড়া দিয়েছিল তখনই। এদিকে অগাস্টের শেষে এসে ভয়ংকর কাণ্ড। সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড শুরু হল মৃত্যু হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের! এক্স হ্যান্ডেলে শনিবার এই মৃত্যুর খবর জানিয়ে প্রায় ৫৭ হাজার পোস্টও শেয়ার হয়। যেখানে ট্রাম্পের হাতের সেই পুরনো ছবি দেখা গিয়েছে, যেখানে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। 

হোয়াইট হাউস

এই বিরাট খবর, তার অভিঘাত ও সেটাকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে চলা প্রবল বিতর্কের মুখে মুখ খুলতে একরকম বাধ্য হয়েছে হোয়াইট হাউস। তাদের তরফে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর মৃত্যুর খবর ভিত্তিহীন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কে বা কারা এই মৃত্যুর খবর ছড়াল?

উপরাষ্ট্রপতির রহস্যবার্তা

তবে ট্রাম্পের মৃত্যু নিয়ে এই জল্পনার আগেই অবশ্য এক অবাক-করা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্স। মাত্র তিনদিন আগে, গত ২৭ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, যদি (ট্রাম্পের শারীরিক অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে) দুঃখজনক তেমন কোনও ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তিনি হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত। জেডি ভান্স বলেন, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই ২০০ দিনে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ঈশ্বর না করুন যদি তেমন কিছু ঘটে, তাহলে দায়িত্ব পালন করতে এর চেয়ে ভালো প্রশিক্ষণের কথা আমি ভাবতে পারি না।' যদিও, সেদিন একথা বলার পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে এ-ও বলেছিলেন যে, ট্রাম্পের স্বাস্থ্য অবিশ্বাস্যভাবে ভালো। 

আরও পড়ুন: Shani on Silver Feet: রুপোর পায়ে শনি এবার সোনার সৌভাগ্য ডেকে আনছেন কয়েকটি রাশির জন্য! এঁদের হাতে বন্যার মতো ঢুকবে টাকা...

ভুয়ো খবর, সত্যি ক্ষোভ

অবশ্য ট্রাম্পের মৃত্যুর খবর যে গুজব, এটা যে সম্পূর্ণ ভুয়ো, তা দ্রুত স্পষ্ট হয়ে যায় এদিন। কীভাবে? একটি প্রতিক্রিয়া থেকে। সম্প্রতি এক মার্কিন আদালত জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশের উপরে ট্রাম্প যে শুল্ক চাপিয়েছেন তার অধিকাংশই বেআইনি। একথা শোনার পরেই নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে আদালতের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন ট্রাম্প। তাঁর মৃত্যুর গুজবের মাঝেই এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'সমস্ত শুল্কই এখনও কার্যকর রয়েছে। আজ এক আদালত ভ্রান্তিবশত জানিয়ে দিয়েছে, আমাদের চাপানো শুল্কগুলি সরিয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু ওরা জানে, শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জয়ী হবে।' সেই সঙ্গেই তিনি লেখেন, 'এটা বিপর্যয় ডেকে আনবে। এর ফলে আমরা আর্থিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ব।'

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Trump is Dead79-year-old US President's healthUS President Donald TrumpTrump is dead were trending on social media platformTrump's healthus presidentWhite House
