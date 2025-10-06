English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Donald Trump: নোবেল-জ্বরে কাঁপছেন ট্রাম্প! গাজায় শান্তি চুক্তির ললিপপ দেখিয়ে পুরস্কার ছিনতাইয়ের চেষ্টা?

Can Gaza Peace Plan Help Donald Trump Win The Novel Peace Prize: নোবেল জেতার জন্য মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণার আগে গাজার জন্য 'শান্তি চুক্তি'র কার্ড খেললেন, তাঁর এই অতি-উদ্যোগ ও লবিং-কে অনেকে 'বিদ্রূপ' ছাড়া আর কিছু বলছেন না।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 6, 2025, 09:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ১০ অক্টোবর নোবেল শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা। আর এই পুরস্কার নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত মানুষটি এখন আর কোনও সমাজকর্মী নন। তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস ছাড়লেও নোবেল পুরস্কারের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক প্রেম এতটুকু কমেনি। বরং উইসকনসিনের ভোট জেতার চেয়েও তিনি এখন অসলোর মন জেতার জন্য অনেক বেশি মরিয়া।

একটি '২০ দফা গাজা শান্তি পরিকল্পনা', যা দিয়ে তিনি বিশ্বের অন্যতম কঠিন সংঘাত মিটিয়ে দেবেন বলে দাবি করছেন। আর এই কাজটি করে মার-এ-লাগোতে তৈরি না হওয়া সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত এই পদকটি নিজের ঝুলিতে ভরতে চাইছেন।

নিজের এই প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিকে ট্রাম্প নাম দিয়েছেন "ইতিহাসের সেরা শান্তিচুক্তি"। তবে নোবেল কমিটি সম্ভবত এই তত্ত্বে সায় দেবে না। বারাক ওবামা স্রেফ 'এসেছিলেন' বলেই যদি নোবেল পান, তবে মধ্যপ্রাচ্য 'রক্ষা' করার জন্য তাঁর অন্তত দুটি নোবেল প্রাপ্য, এমনটাই দাবি ট্রাম্পের। এবারের লবিং যেন সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, "প্রত্যেকেই বলছে আমার নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত।" দরজার আড়ালে তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে লাগাতার বৈঠক করেছেন; মার্কো রুবিও পুরনো মিত্রদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন; এমনকি ফাইজার-এর অ্যালবার্ট বোরলাও 'অপারেশন ওয়ার্প স্পিড'-কে নোবেল-যোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। গোটা 'ম্যাগা মেশিন' এখন ট্রাম্পের তৈরি 'শান্তি'-র প্রচার এজেন্সিতে পরিণত হয়েছে।

নোবেল ঘোষণার মাত্র কয়েক দিন আগে ট্রাম্পের এই ২০ দফা গাজা উদ্যোগ সামনে আনা মোটেই কাকতালীয় নয়। এই চুক্তিতে যুদ্ধবিরতি, পুনর্গঠন এবং পণবন্দি মুক্তির গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। হামাস সব বন্দিকে মুক্তি দিতে রাজি হলেও চুক্তির বাকি শর্তাবলী 'আলোচনা সাপেক্ষ' বলে জানিয়েছে — কূটনৈতিক ভাষায় যার অর্থ, "ক্যামেরা চলে গেলে দেখা যাবে!"

নোবেল শান্তি পুরস্কার কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে নয়, এটি প্রতীকীবাদ নিয়েও। ওবামা যখন জিতেছিলেন, কমিটি বাজি ধরেছিল আশার ওপর। লিউ জিয়াওবো জেতার সময়, বাজি ধরেছিল প্রতিবাদের ওপর। আর ট্রাম্প যখন লবিং করেন, তিনি বাজি ধরেন হুমকির ওপর। নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির কাছে প্রশ্নটা সহজ, বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ এই বিক্রেতাকে তাঁর 'বিটা স্তরে থাকা' শান্তি পরিকল্পনার জন্য পুরস্কৃত করা, নাকি শতবর্ষ পুরনো নৈতিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা?

যদি ট্রাম্প না জেতেন, তিনি এটাকে 'ভুয়ো' বলবেন। যদি জেতেন, বলবেন 'ভাগ্য'। যেটাই হোক না কেন, ১০ অক্টোবরে অসলো একবার প্রমাণ করবে যে আলফ্রেড নোবেলের সেরা আবিষ্কার ডিনামাইট ছিল না— ছিল বিদ্রূপ।

 

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Nobel prizeDonald TrumpUnited States
