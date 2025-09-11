Donald Trump on Charlie Kirk Death: রক্ষণশীল অ্যাকটিভিস্ট কার্কের হত্যায় ভেঙে পড়েছেন ট্রাম্প! বলছেন, আমেরিকার জন্য অন্ধকারের দিন! সত্যের জন্য শহিদ...

Donald Trump on Charlie Kirk Death: রক্ষণশীল অ্যাকটিভিস্ট কার্কের হত্যায় ভেঙে পড়েছেন ট্রাম্প! বলছেন, আমেরিকার জন্য অন্ধকারের দিন! সত্যের জন্য শহিদ...
Donald Trump: ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় একটি গুলিতে খুন করা হয় ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ককে। বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাহত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, চার্লির মৃত্যুকে 'সত্যের জন্য শহীদ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এমনকী তিনি এই হত্যার পিছনে থাকা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন চার্লি কার্ক, যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভরা সভায় চার্লিকে লক্ষ্য করে গুলি। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই লুটিয়ে পড়লেন তিনি। দর্শকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
আরও পড়ুন:Sushila Karki Nepal Interim PM: ইউনূসের উলটো পথে হেঁটে মোদীকেই নেপালের ত্রাতা মনে করছেন নতুন 'প্রধানমন্ত্রী' সুশীলা...
কার্ক হত্যায় শোকস্তব্ধ ট্রাম্প:
চার্লি কার্কের হাড়হিম হত্যাকাণ্ডে শোকস্তব্ধ গোটা আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চার্লির মৃত্যুকে 'সত্যের জন্য শহীদ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেন, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে 'চরমপন্থী বামপন্থীদের' এই রাজনৈতিক সহিংসতার পেছনে দায়ী করেছেন এবং এ ধরনের সহিংসতা বন্ধ করতে তার প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, 'গত বছর পেনসিলভানিয়ায় আমার ওপর হামলায় একজন স্বামী ও পিতা নিহত হন। আইস (ICE) কর্মকর্তাদের ওপর হামলা, নিউইয়র্কে এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নির্মম হত্যাকাণ্ড, হাউস মেজরিটি লিডার স্টিভ স্কালিস এবং আরও তিনজনের গুলিবিদ্ধ হওয়া- সবই চরমপন্থী বামদের সহিংসতার ফল।'
তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যারা এসব রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত, তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে—যারা এ ধরনের সহিংসতাকে অর্থায়ন করে, সমর্থন করে, বিচারক, পুলিশ বা শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে, তারাও রেহাই পাবে না।
আরও পড়ুন:RJD Leader Death: সামনেই বিধানসভা ভোট! তার আগেই হেভিওয়েট নেতাকে গুলিতে ঝাঁঝরা... রক্তাক্ত অবস্থায়...
ট্রাম্প আমেরিকানদের আহ্বান জানান, যেন তারা 'মুক্ত বাক্-স্বাধীনতা, নাগরিকত্ব, আইনের শাসন'- এই মূল্যবোধের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করে দেন- যেগুলোর জন্য চার্লি কার্ক জীবন দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আজকের এই বর্বর ঘটনায়, চার্লির কণ্ঠ আরও শক্তিশালী হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি দিক, তাঁর পরিবারের দেখভাল করুন।'
চার্লি কার্কের হত্যা:
বুধবার ইউটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় চার্লি কার্ককে গুলি করে খুন করা হয়। ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যায়, তিনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন একটি গুলির শব্দ শোনা যায় এবং তিনি চেয়ারে বসা অবস্থায় পড়ে যান। ঘটনায় দর্শকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিস জানিয়েছে, একটি মাত্র গুলি ছোড়া হয়েছিল সম্ভবত ছাদ থেকে, এবং হামলাকারী কালো পোশাক পরা অবস্থায় পালিয়ে যায়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি বলে জানা গিয়েছে।
কে এই চার্লি কার্ক:
৩১ বছর বয়সী চার্লি কার্ক একজন সুপরিচিত ডানপন্থী নেতা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। তিনি ২০২৪-এর নির্বাচনে ট্রাম্পের হয়ে প্রচারে অংশ নেন। এছাড়াও চার্লি কার্ক রক্ষণশীল যুব সংগঠন 'টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)