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ওরা জঘন্য অসুস্থ নৃশংস, সময় নষ্ট করে লাভ নেই: ইরানকে তীব্র আক্রমণ ট্রাম্পের! ফের এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হবে?

Trump Says Ceasefire Over: মঙ্গলবার গভীর রাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছিল যে, তারা ইরানের ৮০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) ৬০টিরও বেশি নৌযান রয়েছে! আবার কি শুরু হল বড় মাপের অশান্তি? যুদ্ধ?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 08, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:34 PM IST
ওরা জঘন্য অসুস্থ নৃশংস, সময় নষ্ট করে লাভ নেই: ইরানকে তীব্র আক্রমণ ট্রাম্পের! ফের এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হবে?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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