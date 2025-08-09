Trump Putin meet: যুদ্ধে চড়ল শুল্ক! ভারতের স্বাধীনতা দিবসেই মুখোমুখি ট্রাম্প-পুতিন! গলবে বরফ? মিলবে স্বস্তি?
Trump Putin meet: দ্বিতীয়বারের জন্য ট্রাম্পের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম বৈঠক। এক দশক পর পুতিনের প্রথমবার মার্কিন সফর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়া থেকে তেল কেনা আর তার জন্য ভারত-ব্রাজিলের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ, এই বিতর্কের মধ্যেই মুখোমুখি হতে চলেছেন ট্রাম্প-পুতিন (Trump-Putin meet)। ১৫ অগাস্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন-ই, আলাস্কায় (Alaska Trump-Putin meet) পুতিনের সঙ্গে দেখা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, রাশিয়া থেকে তেল কেনা মানে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়াকে ফান্ডিংয়ে সাহায্য করা, এই মর্মেই ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প (Trump impose tariff on India)। সব মিলিয়ে ভারতীয় পণ্য আমেরিকায় রফতানি করতে গেলে, এখন মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক গুনতে হবে।
ট্রাম্প-পুতিন প্রথম বৈঠক!
এখন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের (Russia Ukraine War) অবসানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন। এটিকে শান্তির লক্ষ্যে "অত্যন্ত প্রত্যাশিত" পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয়বারের জন্য ট্রাম্পের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম বৈঠক। ওদিকে এক দশকে এটাও পুতিনের প্রথমবার মার্কিন সফর। এরমধ্যে পুতিন চিনের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আগামী মাসে ফের সফরের পরিকল্পনা রয়েছে।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি
ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে, যাতে সাড়ে ৩ বছরের সংঘাতের অবসান ঘটতে পারে! এজন্য তিনি ইউক্রেনের হাতে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। ট্রাম্পের কথায়, "চুক্তিতে কিছু জমি বিনিময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উভয় দেশের উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চল বিনিময় করা হবে।"
ওদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে, জেলেনস্কিও বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রয়েছে। অন্য বিদেশি নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। রাশিয়ার উপর পর্যাপ্ত চাপ বজায় রাখতে হবে। প্রসঙ্গত, পুতিনের আলাস্কা সফর এক দশকের মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্টের প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর হবে। সর্বশেষ ২০১৫-র সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সময় রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সঙ্গে দেখা করেছিলেন পুতিন।
