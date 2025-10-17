Trump Putin Meet: বিশ্বরাজনীতিতে তোলপাড়, দীর্ঘ ফোনালাপ ট্রাম্প-পুতিনের! কী নিয়ে কথা হল দুই নেতার? আলোচনা, না ঝগড়া? হাঙ্গেরিতে...

Trump Putin Meet: বিশ্বরাজনীতিতে তোলপাড়, দীর্ঘ ফোনালাপ ট্রাম্প-পুতিনের! কী নিয়ে কথা হল দুই নেতার? আলোচনা, না ঝগড়া? হাঙ্গেরিতে...
Trump Will Meet Putin in Hungary: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। বিশ্বরাজনীতির নিরিখে খুবই বড় খবর সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন বলেছেন? সহসা কী ঘটল? জানা গিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দুই নেতার মধ্যে দীর্ঘ ফোনালাপ হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বরাজনীতির নিরিখে খুবই বড় খবর সন্দেহ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (USA President Donald Trump) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Russian President Vladimir Putin) সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। কেন? কী বিষয়ে? জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার এই দুই বিশ্বনেতার মধ্যে দীর্ঘ ফোনালাপ (phone call) হয়। এতে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে দাবি করে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে (Hungarian capital Budapest) পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে বৈঠকের বিষয়ে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানাননি তিনি। কিন্তু কী নিয়ে কথা হবে? ইউক্রেনের যুদ্ধ (war in Ukraine) নিয়ে কি?
আরও পড়ুন: Kali Puja Weather: ভেস্তে যাবে কালীপুজো? তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে দীপ নিভে যাবে দীপাবলির? ভাসবে কলকাতা-সহ কোন কোন জেলা?
বুদাপেস্টে মুখোমুখি
হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে মুখোমুখি কথা দুই নেতার। কী নিয়ে কথা হবে? ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে কি? এই বৈঠকের ঠিক এক দিন আগে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ঘোষণাও করলেন ট্রাম্প। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে পুতিনের সঙ্গে এটি হবে তাঁর দ্বিতীয় বৈঠক। এর আগে গত অগাস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় দুই নেতা বৈঠকে বসেছিলেন। তবে সেই সময়ে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ বিষয়ে ওই বৈঠকে কোনো অগ্রগতি হয়নি।
অবশেষে দ্বিধাহীন
এদিকে এই বহুচর্চিত ফোনালাপের বিষয়ে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে দ্বিধাহীন ও আস্থাপূর্ণ এক আলোচনা হয়েছে। দুই নেতার বৈঠক আয়োজনের কাজ শুরু করে দিয়েছে ক্রেমলিন।
বন্ধ হবে যুদ্ধ?
নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে ট্রাম্প লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করি, আজকের টেলিফোন আলাপে দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও জানান, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে এই অগৌরবজনক যুদ্ধ বন্ধ করা যায় কি না, তা দেখতে তিনি ও পুতিন হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বৈঠক করবেন। সেখানে বৈঠকের বিষয়ে উভয়েই সম্মত হয়েছেন।
আরও পড়ুন: Shani Rashifal: ৩০ বছর পরে মীনে শনি! বড়ঠাকুরের মহাপ্রভাবে দীপাবলিতেই এঁদের কপালে জ্বলবে সৌভাগ্যের লক্ষ প্রদীপ! অর্থ, মান, যশ...
নাটকীয় পরিবর্তন
ট্রাম্প আরও বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার শীর্ষ কর্মকর্তারা আগামী সপ্তাহে প্রাথমিক বৈঠক করবেন। তবে এই বৈঠক কোথায় হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। ইউক্রেনযুদ্ধের ক্ষেত্রে শান্তিচুক্তিতে পৌঁছতে রাশিয়া রাজি না হওয়ায় ট্রাম্প সম্প্রতি পুতিনের প্রতি ক্রমেই হতাশা প্রকাশ করে আসছিলেন। তবে এরপর ট্রাম্পের এই ঘোষণা যথেষ্ট ইতিবাচক মনে হয়েছে। কেননা পুতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ফোনালাপকে বেশ নাটকীয় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)