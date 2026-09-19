/রুশ তেল কিনলে আমেরিকার ১০০% শুল্ক? ট্রাম্পের নতুন আইনে কী রয়েছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে এবার নতুন মার্কিন শুল্কের মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ভারত ও চিনের। রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতে একটি নতুন নিষেধাজ্ঞা আইনে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই আইনে রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের বড় ক্রেতা দেশগুলির বিরুদ্ধে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের পাশাপাশি ইরানের উপরও নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ব্যবস্থা এই আইনের আওতায় রয়েছে। রাশিয়ার তেল বিক্রি থেকে পাওয়া রাজস্ব কমানোই এর অন্যতম লক্ষ্য।
ভারত-চিন কেন চাপে?
নতুন আইনে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বা গ্যাসের সবচেয়ে বড় পাঁচ ক্রেতা দেশের পণ্যের উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানোর সুযোগ রয়েছে। ভারত ও চিন রাশিয়ার অন্যতম বড় জ্বালানি ক্রেতা। ফলে নতুন আইনের আওতায় এই দুই দেশ পড়তে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে আইনে সরাসরি ভারত বা চিনের নাম করে ১০০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করা হয়নি। কোন দেশকে কত শুল্কের আওতায় আনা হবে, সে বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ, ট্রাম্পের আইনে ভারতের উপর এখনই ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়নি। বরং মার্কিন প্রশাসনকে ভবিষ্যতে এমন শুল্ক আরোপের আইনি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শুল্কের হার কত হবে এবং কোন কোন দেশ শেষ পর্যন্ত এর আওতায় আসবে, তা পরবর্তী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।
৩০ দিনের মধ্যে পদক্ষেপের সুযোগ
আইন কার্যকর হওয়ার পর নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ৩০ দিনের মধ্যে এই শুল্ক আরোপের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা রয়েছে। তবে একই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞা মকুব করার ক্ষমতাও রাখেন। ফলে আইনে ক্ষমতা তৈরি হলেও বাস্তবে কীভাবে তা প্রয়োগ করা হবে, সেটাই এখন গুরুত্বপূর্ণ।
ভারতের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় তেল আমদানিকারক দেশ। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তা দামে অপরিশোধিত তেল কেনা ভারতের জ্বালানি আমদানির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। পশ্চিম এশিয়ায় চলতি সঙ্কটের কারণে তেলের আন্তর্জাতিক সরবরাহেও চাপ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রুশ তেলের উপর নতুন মার্কিন শুল্কের সম্ভাবনা ভারতের জন্য জ্বালানি আমদানি ও বাণিজ্য—দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।** একই সঙ্গে নয়াদিল্লি এই নতুন মার্কিন পদক্ষেপ নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা করেছে।
আমেরিকায় কী প্রভাব পড়তে পারে?
শুধু ভারত বা চিন নয়, এই সিদ্ধান্তের প্রভাব আন্তর্জাতিক তেলের বাজারেও পড়তে পারে। ভারত ও চিন রাশিয়ার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল কেনে। সেই আমদানি হঠাৎ কমে গেলে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ আরও চাপে পড়তে পারে। এর প্রভাব তেলের দাম ও মুদ্রাস্ফীতিতেও পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। তাই ট্রাম্পের নতুন আইন শুধু রাশিয়াকে চাপ দেওয়ার বিষয় নয়। ভারতের রুশ তেল আমদানি, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার—তিন ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়তে পারে। তবে ভারতের উপর শেষ পর্যন্ত আদৌ কত শুল্ক বসবে, তা এখনও নির্ধারিত হয়নি।
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