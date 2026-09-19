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রুশ তেল কিনলে আমেরিকার ১০০% শুল্ক? ট্রাম্পের নতুন আইনে কী রয়েছে?

রাশিয়া ও ইরানের উপর চাপ বাড়াতে নতুন নিষেধাজ্ঞা আইনে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই আইনে রাশিয়ার তেল বা গ্যাসের বড় ক্রেতা দেশগুলির পণ্যে ১০০% পর্যন্ত শুল্ক বসানোর ক্ষমতা পেয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ভারত ও চিন রাশিয়ার বড় তেল ক্রেতা হওয়ায় তাদের উপরও শুল্কের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে এখনই ভারতের উপর ১০০% শুল্ক বসেনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:53 PM IST
রুশ তেল কিনলে আমেরিকার ১০০% শুল্ক? ট্রাম্পের নতুন আইনে কী রয়েছে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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